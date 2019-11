Judô: Paraibana conquista prata no Pan-Americano Sub-15

A Paraíba foi destaque, mais uma vez, em uma disputa internacional com a conquista da medalha de prata por Eduarda Oliveira, no sábado (9), no Pan-Americano Sub-13 e Sub-15 de Judô, realizado na cidade de Guadalajara, no México. O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) deu apoio à participação da atleta, que competiu na categoria Sub-15.

O técnico de Maria Eduarda, João Neto, destacou a conquista. “É motivo de muita gratidão todo o apoio que o Governo do Estado deu para que Maria Eduarda tivesse a condição de representar bem o Brasil e elevar o nome da Paraíba em uma competição tão importante quanto essa ocorrida no México. São os frutos de um trabalho bem feito e bem planejado que consegue resultados expressivos como este pois, há cerca de dez anos, o judô da Paraíba não conseguia uma medalha num evento Pan Americano”, lembrou.

Para o secretário Hervázio Bezerra, da Sejel, a conquista foi motivo de orgulho não só para a Paraíba, como também para o Brasil. “Em meio a tantas judocas de toda a América, a paraibana Maria Eduarda conseguiu subir no pódio. Isso é motivo de orgulho para o nosso Estado e para o Brasil, já que competiu pela delegação brasileira. O Governo do Estado não mediu esforço e viabilizou para que ela e seu treinador pudessem estar no México e agora, merecedora de todos os parabéns possíveis”, frisou Hervázio.