Jogo entre Atlético-PB e Nacional é adiado para esta segunda-feira após apagão

O jogo entre Atlético de Cajazeiras e Nacional de Patos aconteceu, mas não terminou. Isso porque, a partida foi paralisada na metade do segundo tempo, devido um problema em um dos refletores do Estádio Perpetão. De acordo com o diretor executivo da FPF, Otamar Almeida, o jogo foi adiado e vai acontecer nesta segunda-feira, a partir das 16h, no mesmo local.

Com a bola rolando, os dois times começaram a partida com boa desenvoltura. Logo no primeiro minuto de jogo, o atacante Bruno quase abriu o placar para os donos da casa. O camisa 9 também quase marcou aos 12 minutos, após receber belo lançamento, mas teve a bola dividida com o goleiro Nilton.

Aos 18, o Nacional perdeu Rodrigo Potim, que lesionou a coxa. Jogo então ficou truncado, com lançamentos longos e bolas alçadas na área dando o tom duas duas equipes. Depois dessas tentativas, o jogo ficou morno, e apenas uma reclamação de pênalti por parte do Trovão foi destaque na primeira etapa.

Na segunda etapa, jogo já recomeçou com a arbitragem tendo ciência do problema na iluminação. A luz natural se foi repentinamente, e aos quatro minutos da etapa complementar a árbitra Thayslane Melo decidiu paralisar a partida. Ela assinalou a tolerância de trinta minutos. Diretores do Perpetão tentaram conseguir um gerador para conectar ao refletor danificado, mas sem sucesso. Conforme a FPF, a continuação do jogo vai acontecer às 16h desta segunda-feira (4).

* Com Globoesporte/PB