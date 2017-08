AUDIÊNCIA

Jogadores da Chapecoense são recebidos pelo papa Francisco no Vaticano

A delegação da Chapecoense está na Itália para um amistoso contra a Roma e, nesta quarta-feira, teve um encontro com o papa Francisco, no Vaticano.

Foto: Divulgação

Os jogadores, incluindo os sobreviventes da tragédia aérea Alan Ruschel e Jackson Follmann, foram recebidos e agraciados em uma audiência geral na Praça São Pedro, na sede mundial da Igreja Católica.

O presidente do clube catarinense, Plínio David, destacou a importância do gesto do papa e aproveitou para agradecê-lo em entrevista concedida à Rádio Vaticano:

“É uma manifestação muito humana por parte da Sua Santidade, o papa Francisco, receber a nossa agremiação que sofreu um grave acidente e que se recupera daquelas feridas abertas durante aquela trágica noite. Recebemos a sua bênção, de um Papa que tem no seu coração, o amor, o carinho e a dedicação para com as pessoas, um ser humano de inigualável grandeza e de uma forma muito aberta de receber as pessoas. Recebe aqui um time de futebol em reconstrução. Nada mais justo de agradecermos e fazermos neste momento uma oração por todos aqueles que ainda têm a oportunidade de conviver conosco e estarem aqui, neste dia, que é uma dádiva para todos nós”, disse.

O amistoso contra a Roma será jogado às 15h45 (Brasília) de sexta-feira, dia 1º de setembro, no Estádio Olímpico. O encontro tem caráter beneficente e toda sua arrecadação será destinada a instituições de caridade do Brasil.