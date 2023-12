Jogador do Basquete Unifacisa passa por cirurgia no Hospital Help

O pivô do basquete Unifacisa, Gerson, passou por uma cirurgia para reconstrução do ligamento nesta sexta-feira, 01, no Hospital de Ensino e Laboratórios de Pesquisa – HELP. O procedimento foi um sucesso, o jogador se recupera bem e terá alta neste sábado, 02.

Gerson se lesionou no terceiro jogo da temporada, quando a Unifacisa enfrentou o Bauru na Arena, um rompimento total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, que irá deixar o jogador de fora do restante da temporada.

Para restabelecer o ligamento, Gerson precisou passar por uma cirurgia, realizada pelo médico Fábio Gondin, uma das grandes referências no Nordeste neste tipo de procedimento cirúrgico. O médico do Basquete Unifacisa, Diogo Vilar, acompanhou todo o procedimento.

“Essa foi a primeira cirurgia de um atleta realizada no HELP, marcando mais um importante ponto na história do hospital. A cirurgia foi um sucesso. Gerson foi muito bem recebido no HELP, a equipe cirúrgica contou com equipamentos de alto padrão para a realização do procedimento, permitindo que a cirurgia ocorresse conforme o esperado. Agora passamos para etapa de recuperação pós-operatória”, pontuou Diogo Vilar.