Já com novo treinador, Sousa começa a definir planejamento para 2018

Ainda estamos em meados de setembro de 2017, mas o elenco do Sousa que vai disputar o Campeonato Paraibano da próxima temporada está praticamente fechado.

Quem garante isso é o treinador do clube, Cleibson Ferreira, anunciado no fim de agosto como comandante do clube para o estadual do ano que vem.

Foto: Voz da Torcida

Já na Cidade Sorriso, Cleibson se reúne com frequência com a diretoria do Dinossauro do Sertão para apressar o passo na montagem do elenco e para definir como será feita a preparação para o único torneio que o time terá no calendário de 2018.

– Para definir a data de início da pré-temporada vai depender muito da Federação. Queremos mínimo 45 dias antes do início da competição. Sobre elenco, estamos bem adiantados, com o grupo praticamente montado, faltando poucas situações. Vou trabalhar com muitas das minhas indicações, todo o elenco sendo montado com cautela, mas com certeza e com a segurança que não podemos errar. Teremos nomes fortes, acostumados a grandes competições. Muitos atletas de fora, outros que já conhecem o futebol paraibano. Mas vamos ter jogadores de vários outros estados do Brasil – disse.

Questionado sobre a presença de atletas que estiveram no Sousa ou com ele no Atlético de Cajazeiras em 2017, o treinador que levou o Trovão Azul às semifinais do Paraibano deste ano despistou. Segundo Cleibson, o sigilo no nome dos jogadores acertados serve para evitar o assédio de outras equipes.

– Foi um dos temas de nossa reunião, montar o quanto antes o elenco e não divulgar, por mais que estejamos assinando o contrato nunca é bom divulgar sem antes do atleta esteja na cidade – explicou.