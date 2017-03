NO ARRUDA

Já classificado, Campinense espera pontuar contra Santa Cruz-PE

foto: Paraibaonline

Classificado com uma rodada de antecedência, o Campinense enfrenta o Santa Cruz nesta quarta-feira pensando em encerrar a fase na liderança do Grupo A. A partida, que é decisiva para os pernambucanos, acontece às 21h45, no Estádio do Arruda, no Recife.

A Raposa tem 11 pontos, um a mais que o Santa. Por isso o objetivo é encerra a fase na ponta, o que lhe dará a chance de decidir em casa o primeiro mata-mata e, posteriormente, nas partidas eliminatórias contra times cujas campanhas nesta primeira fase foram inferiores a sua.

Este é o segundo encontro entre os dois times na competição deste ano. Na rodada de abertura, eles empataram por 1 a 1, no Estádio Amigão, em Campina Grande, na reedição da final da temporada passada, vencida pelo Santa.

No Tricolor, o o técnico Vinícius Eutrópio confirmou a entrada de Anderson Salles na zaga. O resto da escalação será a mesma da partida passada.

Pelo lado do Campinense, o treinador Sérgio China continua sem poder contar com quatro de seus principais jogadores: o zagueiro Gabriel Valongo, o lateral Ronaell, o polivalente Felipe Ramon e o atacante Tiago Orobó, todos lesionados.

Prováveis times

Santa Cruz: Julio Cesar; Vitor, Anderson Salles, Jaime (Bruno Silva) e Tiago Costa; Elicarlos, David, Léo Costa, Everton Santos e Thomás; Halef Pitbull. Técnico: Vinícius Eutrópio

Campinense: Gledson; Osvaldir, Joécio, Rafael Jensen e Gilmar; Negretti, Magno, Fernando Pires e Diego Torres; Augusto e Maranhão. Técnico: Sérgio China

Árbitro: Cláudio Francisco Lima e Silva (SE)

Assistentes: Ailton Farias da Silva (SE) e Rodrigo Guimarães Pereira (SE)