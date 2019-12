Internacional se despede com Brasileiro com vitória em casa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O Internacional suou para não fechar o Campeonato Brasileiro com derrota. Contra o quase reserva do Atlético-MG, o Inter lutou para ficar vencer o Galo por 2 a 1, no Beira Rio.

Otero abriu o placar para o Galo aos 5 do primeiro tempo e o empate foi confirmado apenas aos 41 do segundo, quando o VAR validou o gol marcado por Guerrero. Aos 52 minutos, Cuesta conseguiu a virada.

Ambos os times chegaram à 38ª rodada com suas situações já definidas na tabela. O Inter termina o Campeonato com 57 pontos, a oitava colocação e uma vaga na fase preliminar da Libertadores. Já o Atlético-MG fica nos 48 pontos, encerra sua participação no Brasileirão em 12º e com vaga na Copa Sul-Americana.

Foi na base de muita luta que o Inter conseguiu a virada em casa. O time pressionou bem o Atlético-MG e construiu melhores jogadas.

Enquanto isso, Victor crescia no gol, protagonizando boas defesas. Somente aos 36 do segundo tempo que o empate enfim foi alcançado e no minuto final que veio a virada

O time do Atlético-MG não estava tão interessado com a última rodada. Já classificado para a Sul-Americana, Vagner Mancini colocou um time repleto de reservas para o jogo no Beira Rio. Seu único gol saiu com 5 minutos de jogo, graças a Otero. Com a vantagem, o Galo preocupou-se apenas em não sofrer o empate, mas acabou vendo o Inter alcançando a virada nos momentos finais da partida.