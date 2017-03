BAIXA

Internacional-PB perde goleiro destaque do Paraibano 2017

O goleiro Adson e o técnico Laerte Santos não fazem mais parte da equipe do Internacional-PB. A diretoria do Colorado, no entanto, agiu rápido e contratou o treinador Elinaldo Gomes, ex-Auto Esporte e Santa Cruz-PB, que já dirigiu a equipe no último domingo (19), na derrota por 2 a 1 para o CSP.

Laerte Santos comandou o Inter-PB em apenas quatro jogos e acumulou três empates e uma derrota. Na última sexta-feira, porém, entregou o cargo à diretoria do clube, alegando problemas particulares.

O substituto de Laerte é o treinador Elinaldo Gomes, que volta ao futebol paraibano após oito anos sem comandar uma equipe do estado. Suas últimas experiências foram no Auto Esporte, em 2007, e o Santa Cruz-PB, em 2008.

Elinaldo assumiu a equipe no sábado e teve apenas 30 minutos de treino com a equipe, antes de enfrentar o CSP, no domingo (19), no CT Ivan Tomaz. O resultado da partida, porém, não foi positivo para o Colorado, que segue na sétima colocação, mas viu a vantagem sobre o Tigre diminuir de cinco pontos para apenas dois.

Sem goleiro

Foto: Voz da Torcida

O Internacional-PB ainda teve o desfalque do goleiro Adson, na derrota por 2 a 1 para o CSP. O arqueiro vinha se destacando no Paraibano e rescindiu o contrato, por isso já não faz mais parte do elenco colorado. A informação foi confirmada pelo treinador Elinaldo Gomes, que espera conhecer melhor o elenco durante a semana e contratar alguns reforços.

O próximo compromisso da equipe de Elinaldo é no domingo (26), diante do Campinense, no Estádio Amigão.