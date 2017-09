RODADA

Inter cai diante do Juventude e deixa a liderança da Série B

foto: Ricardo Duarte/Internacional

O Internacional caiu para a segunda colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado, o time comandado por Guto Ferreira acabou derrotado por 2 a 1 pelo Juventude, no Alfredo Jaconi, e perdeu o topo da tabela de classificação para o América-MG. Micael, de cabeça, e Felipe Gutiérrez marcaram um gol para cada lado no primeiro tempo. Yago desempatou no segundo.

Com o resultado, o Inter permaneceu com 42 pontos ganhos, dois atrás do América-MG, que havia derrotado o Paysandu por 1 a 0 na sexta-feira. O Juventude tem 37 e ainda tenta se reaproximar da zona de acesso para a primeira divisão.

Pela 24ª rodada da segunda divisão, o Inter buscará a reabilitação contra o Figueirense apenas no sábado que vem, no Beira-Rio, enquanto o Juventude visitará o Criciúma já na terça-feira, no Heriberto Hülse.

LONDRINA VENCE

O Londrina conquistou uma importante vitória na tarde deste sábado ao receber o Ceará, no estádio do Café, em partida válida pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em um duelo direto pelas primeiras posições da tabela, o Tubarão teve dificuldades, mas conseguiu se superar no finalzinho do jogo para garantir o triunfo por 3 a 2 graças a Alisson Safira.

Classificado para a final da Primeira Liga, o Londrina entrou em campo neste sábado disposto a aproveitar o bom momento na temporada para somar três importantes pontos na Série B e ganhar ainda mais confiança para o restante da competição. Contando com o apoio da sua empolgada torcida, o Tubarão por pouco não viu o resultado positivo escapar, mas graças a Alisson Safira pôde comemorar o triunfo e o fato de estar a apenas quatro pontos do G4.

Já o Ceará, mesmo com a derrota, segue entre os quatro primeiros colocados da Segundona. Entretanto, tendo de lidar com o Paraná na cola, o Vozão terá de voltar a somar três pontos urgentemente na próxima rodada, quando encara o América-MG, na Arena Castelão, em Fortaleza.

CRICIÚMA VENCE

O Criciúma voltou a sentir o gosto da vitória na Série B neste sábado. Após empatar seus últimos dois jogos, o Tigre recebeu o Luverdense, no Heriberto Hulse, e conseguiu marcar um gol nos minutos finais para sair com a vitória pelo placar de 2 a 1, em duelo válido pela 23ª rodada. Edson Borges colocou os catarinenses na frente, Marcos Aurélio chegou a empatar, mas Silvinho garantiu o triunfo aos 37 do segundo tempo.

Com o resultado, o Criciúma chegou aos 34 pontos e assumiu provisoriamente a sétima colocação, voltando à briga pelo acesso para a primeira divisão. Já o Luverdense é o 15º, com 27 pontos, e segue ameaçado pelo rebaixamento.

O Criciúma volta a atuar pela Série B já nesta terça-feira, quando enfrenta o Juventude, às 21h30(de Brasília), novamente no Estádio Heriberto Hulse. Já o Luverdense entra em campo no sábado, visitando o Vila Nova, às 16h30(de Brasília), no Serra Dourada. Ambos os jogos serão válidos pela 24ª rodada do torneio nacional.