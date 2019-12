Inspirado em Tite, Piza não descarta fazer rodízio de capitães no Bota-PB

Terminada a primeira semana oficial de pré-temporada, o treinador Evaristo Piza, do Botafogo-PB, avaliou como positivo o período de atividade.

Destacando especialmente os atletas que se apresentaram antes do prazo para aprimorar a forma física, o técnico sentiu um grupo leve e, por isso, já adiantou também trabalhos com bola neste início de preparação.

– Encerrando a semana, o que foi passado foi bem atendido. Já vinha um grupo treinando, se prontificaram, é bom para ver o comprometimento – disse.

Depois de perder os meio-campistas Marcos Aurélio e Clayton, capitão e vice-capitão da equipe em 2019, respectivamente, o comandante ainda não decidiu quem será o dono da faixa na próxima temporada.

Citando exemplos de Seleção Brasileira e Flamengo, Piza cogita, inclusive, fazer com que a equipe não tinha um capitão fixo. Tudo dependerá da aceitação do grupo e também das lideranças que apareçam no elenco durante a fase de treinos até o início das competições oficiais.

O goleiro Saulo, um dos remanescentes com essas características, teve problemas de disciplina na reta final da última temporada, chegando a ser afastado de uma partida da Série C.

– Isso vai ser decidido ao longo da pré-temporada, as lideranças vão aparecer. O grupo está chegando, vamos definir quem vai tomar a frente. Algumas coisas a gente busca. O Tite tinha um rotatividade no Corinthians, faz na Seleção. No Flamengo, o Jesus faz isso com os dois Diegos (Ribas e Alves) e o Everton Ribeiro, mostra unidade do grupo. A gente olha em outros clubes e pode incluir, mas depende da resposta dos atletas, do compromisso com o clube, não só dentro de campo. Isso vai pesar na escolha de quem vai ficar com a faixa – explicou.

Indo para sua terceira temporada na Maravilha do Contorno, Evaristo Piza vai contar com quatorze atletas que fizeram parte do elenco botafoguense em 2019. Com conhecimento da casa, os remanescentes já vem tendo um papel importante na ambientação dos novos contratados, de cordo com o treinador.

– São jogadores que têm identidade com o clube. Alguns vão para a terceira temporada junto comigo. O Dico está indo para a quarta temporada. Têm que mostrar para os outros jogadores o que é o Botafogo-PB, como é jogar no Almeidão, nossos torcedores. Eles tiveram prontidão de receber os que estão chegando para fazer um grupo unificado – encerrou.