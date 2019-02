Incêndio atinge CT do Flamengo e deixa dez mortos

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) – Um incêndio atingiu o Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, na manhã desta sexta-feira (8), no Rio de Janeiro. O incêndio já foi controlado, mas segundo o Corpo de Bombeiros da cidade, há 10 mortos e três feridos -um deles em estado grave.

Ainda não há informações sobre a identidade das vítimas. O incêndio atingiu a ala mais velha do CT, que servia de alojamento para as categorias de base e recebia jogadores de 14 a 17 anos de idade. Os feridos foram levados para o hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

“A gente tem o local, que é o alojamento, onde os jogadores da base do Flamengo dormiam. A identificação das vítimas é feita posteriormente pela Polícia Civil”, disse o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Douglas Henaut à TV Globo.

“O que causou o incêndio só posteriormente pela perícia. Mas a identificação destes óbitos a perícia vai averiguar. Eram jovens, segundo informações do Flamengo”, afirmou Henaut ao Sportv.

O Ninho do Urubu fica localizado no bairro de Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, e é utilizado para treinamentos do elenco profissional e das categorias de base.

O local passou por reformas recentemente, com a inauguração de um novo módulo para os profissionais em novembro de 2018. Era previsto, inclusive, que a ala atingida pelo incêndio fosse demolida após a inauguração do novo espaço.

O elenco principal do Flamengo tinha trabalho programado para o Ninho do Urubu na manhã desta sexta-feira. A equipe faria, a partir das 9h30, seu último treinamento antes do clássico contra o Fluminense pela Taça Guanabara. A atividade foi transferida para o período da tarde.

Grandes clubes brasileiros se solidarizaram com a tragédia no CT do Flamengo e prestaram condolências às vítimas.