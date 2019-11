Ídolo alvinegro, Iguatu detona diretoria e redefine futuro no Treze

O final de semana foi de surpresa para a torcida do Treze.

É que no final da tarde da sexta-feira (08) o goleiro Mauro Iguatu, anunciado pela direção do Galo como reforço certo para a temporada 2020, anunciou através do seu perfil em uma rede social que não vai mais permanecer no estádio Presidente Vargas.

Já em entrevista ao Globoesporte, o arqueiro, ídolo da torcida trezeana, reiterou que o motivo para a não renovação do seu contrato foi o não cumprimento de um acordo financeiro que havia sido celebrado entre ele e a diretoria galista.

– Eles não honraram com o que tinham acordado comigo. Esperei até agora por um contato, mas não tenho mais como ficar esperando. Cansei. Eu tenho família e todos dependem de mim, sou o único provedor da casa e tenho que trabalhar – desabafou Mauro Iguatu.

Por sua vez, em um comunicado publicado pelo Departamento de Comunicação, o Treze informou que ainda não conversou com o goleiro sobre a sua saída e que só vai se pronunciar sobre o caso depois de uma reunião com o atleta. A data dessa reunião, no entanto, não foi informada pelo clube.

Mauro Iguatu está no Treze desde a temporada 2018 e foi figura fundamental na campanha que levou o Galo ao vice-campeonato da Série D e, consequentemente, o acesso para a Série C. Neste ano, o goleiro não chegou a se firmar como titular, mas sempre foi um dos nomes mais aclamados pelo torcedor galista.