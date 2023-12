Hulk esconde o jogo e desconversa sobre futuro no Atlético-MG

O atacante Hulk, que desabafou anteriormente que deixaria o Brasil no final deste ano, evitou falar sobre uma possível saída do Atlético-MG na próxima temporada, em coletiva nesta terça-feira (5).

Hulk desconversou e focou somente no jogo contra o Bahia, nesta quarta (6), pela última rodada do Campeonato Brasileiro, ao ser questionado sobre sua permanência no Atlético-MG em 2024.

O atacante do Galo justificou o desabafo -feito após empate com o América-MG, em novembro- e disse que “foi um momento que botou tudo para fora”.

O atleta de 37 anos falou em “deixar o futuro nas mãos de Deus”. Seu contrato com o time mineiro vai até dezembro de 2024, com a possibilidade de renovação por mais um ano.

“Foi um momento que eu botei tudo para fora, mas procurei dar o meu melhor, focar como eu sempre faço. Falta um jogo para a gente cumprir nosso objetivo, que é se classificar direto para a Libertadores e quem sabe até sonhar com algo maior. Depois do jogo, é descansar a cabeça, o corpo, que estou precisando. É descansar e deixar o futuro nas mãos de Deus”, disse Hulk.

Desde 2021 no Atlético-MG, Hulk está perto de alcançar seu 100º gol pelo clube. Ele soma 96 gols e ainda distribuiu 32 assistências ao longo de sua passagem.

