Hulk comanda virada do Atlético-MG em cima do Corinthians

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O Corinthians perdeu de virada para o Atlético-MG por 2 a 1 neste sábado (17), na Neo Química Arena, em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com dois gols, Hulk foi o destaque da vitória atleticana.

Com a derrota em casa, a equipe do técnico Sylvinho estaciona nos 14 pontos e não consegue dar o salto à primeira metade da tabela. No Nacional, somou apenas um triunfo nos últimos seis jogos -diante da Chapencoense, na 10ª rodada.

Nem mesmo o fim do jejum de Gustavo Mosquito, que não marcava há 12 partidas, pôde ser comemorado na noite de Itaquera.

Neste sábado, foi do atacante o gol que abriu o placar, aos 38 minutos da etapa inicial. Emocionado com sua primeira bola na rede no Brasileiro, Mosquito dedicou o gol ao pai e ao avô, que morreram recentemente vítimas da Covid-19.

Após abrir o placar, os donos da casa não souberam segurar a vantagem e controlar a partida. Sem a bola, o Corinthians viu o Atlético-MG levar perigo ao gol de Cássio e amadurecer o empate.

Até que, aos 19 minutos da etapa final, Hulk cobrou falta com maestria e mandou no ângulo do goleiro corintiano, contando com desvio na trave para deixar tudo igual em Itaquera.

Campeão da Libertadores com o Atlético-MG em 2013, Jô teve ótima oportunidade para recolocar o Corinthians em vantagem. Contudo, o centroavante parou primeiro em Everson, que fez boa defesa, e depois finalizou na trave.

Aos 41, a defesa corintiana bateu cabeça, Hulk invadiu a área e finalizou cruzado, de pé direito, para virar o jogo. Foi o seu quarto gol no Brasileiro, o 13º na temporada.

O triunfo na capital paulista mantém o time do técnico Cuca na briga pelas primeiras posições. Com 25 pontos, a equipe ocupa a segunda colocação na tabela com a mesma pontuação do líder Palmeiras, que entra em campo neste domingo (18).

Na terça (20), o Atlético-MG tem compromisso pela Copa Libertadores. Após empatar em 0 a 0 com o Boca Juniors (Argentina) na Bombonera, os mineiros recebem os argentinos, no Mineirão.

Já o Corinthians enfrenta o Cuiabá, na próxima segunda-feira (26), no Mato Grosso, pelo Campeonato Brasileiro.

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Roni (Araos) e Cantillo (Luan); Gustavo Mosquito (Marquinhos) e Mateus Vital (Vitinho); Jô. T.: Sylvinho.

ATLÉTICO-MG

Everson; Mariano, Nathan Silva, Alonso e Dodô; Jair (Tchê Tchê) e Allan (Borrero); Nathan (Eduardo Sasha), Hyoran (Calebe) e Zaracho (Franco); Hulk. T.: Cuca.

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Assistentes: Leirson Peng Martins (RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RS)

Cartão amarelo: Dodô e Júnior Alonso (ATL)

Gols: Gustavo Mosquito (COR), aos 37 min do 1ºT; Hulk (ATL), aos 18 min e aos 40 min 2ºT.