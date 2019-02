Herói no Fla-Flu, atacante avisa que “investimento não ganha jogo”

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) – Após a emocionante vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, resultado que colocou o Fluminense na final da Taça Guanabara conta o Vasco, o atacante Luciano, autor do gol aos 47 minutos do segundo tempo, festejou o resultado conquistado na noite desta quinta-feira (14), no Maracanã.

“Torcida fez uma festa bacana. Esse grupo e esse clube são maravilhosos. Futebol não se ganha com quem investiu mais, são 11 contra 11. Nosso trabalho se sobressaiu”, disse ao “Premiere”.

O volante Dodi, que entrou no segundo tempo, exaltou a forma de trabalhar do treinador Fernando Diniz: “Todos sabiam do favoritismo do Flamengo. O Diniz tem o jeito dele de trabalhar, a gente assimilou bem”.

Com a vaga na final, o Flu se prepara para encarar no domingo o Vasco, às 17h, no Maracanã. O empate leva a decisão para os pênaltis. O time cruzmaltino já estava garantido na decisão após o triunfo por 3 a 0 sobre o Resende na quarta-feira.