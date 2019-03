Henrique Dourado sofre fratura na perna após gol em estreia na China

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O atacante Henrique Dourado foi do céu ao inferno na estreia pelo Henan Jianye, da China. O ex-jogador do Flamengo deixou o campo com uma fratura na perna direita após sofrer falta pouco antes do intervalo da partida contra o Dalian Yifang.

Dourado, que marcou um gol logo aos 26 minutos do primeiro tempo, deixou o campo aos prantos e foi levado de ambulância para um hospital. O clube chinês, em seguida, emitiu um comunicado confirmando a fratura.

O Flamengo acertou a venda do centroavante no último dia 25. A transação entre os clubes brasileiro e chinês foi fechada por 6 milhões de dólares (R$ 22,3 milhões).

O atacante de 29 anos disputou 46 jogos pelo Flamengo e marcou 15 gols. Em nenhum momento, porém, o atacante repetiu o desempenho da temporada de 2017, quando foi o artilheiro do Brasil pelo Fluminense.