GP DA ITÁLIA

Hamilton é o mais rápido e se torna o piloto com mais pole positions

foto: Divulgação

Na manhã deste sábado foi realizado o treino classificatório para o Grande Prêmio da Itália, 13ª etapa da temporada de 2017 da Fórmula 1. Após a chuva atrapalhar o último treino livre, as condições climáticas em Monza voltaram a ser um problema. Duas horas e 40 depois da hora inicial programada, os carros foram à pista, e o mais rápido foi Lewis Hamilton, da Mercedes.

A segunda colocação ficou com Max Verstappen e a terceira com Daniel Ricciardo, ambos da Red Bull. Contudo, ambos sofreram punições e largarão na parte final do grid. Com isso, o canadense Lance Stroll, da Williams, se garantiu na segunda colocação, após ótima atuação durante o treino.

Já a Ferrari, apesar de correr em casa, não teve uma boa atuação. Kimi Raikkonen foi apenas o sétimo, enquanto Sebastian Vettel, líder do campeonato, foi o oitavo. O brasileiro Felipe Massa, por sua vez, o nono. Os três pilotos, entretanto, ainda ganharão duas colocações por conta da punição aos pilotos da RBR.

Ainda acontecerão mudanças na classificação, já que outros quatro pilotos também sofreram punições e perderam posições no grid de largada. São eles: Fernando Alonso, Carlos Sainz, Nico Hulkenberg e Jolyon Palmer. O Grande Prêmio da Itália será realizado neste domingo, às 9 horas (de Brasília).

Q1

Assim como no último treino livre, o Q1 começou com intensa chuva. Pouco menos de cinco minutos depois do início da sessão, o francês Romain Grosjean, da Haas, admitiu que não conseguia enxergar nada enquanto fazia sua volta. Pouco depois, saiu da pista e bateu no mundo, fazendo o treino ser interrompido. Antes disso, Valtteri Bottas, da Mercedes, já havia aquaplanado e escapado do trajeto.

Com bandeira vermelha na pista, o trino classificatório foi interrompido. As ações foram reiniciadas duas horas e quarenta minutos depois, e Valtteri Bottas cravou o melhor tempo da primeira sessão. Por sua vez, ficaram pelo caminho Kevin Magnussen, Jolyon Palmer, Marcus Ericsson, Pascal Wehrlein e Romain Grosjean.

Q2

As condições da pista melhoraram, e os pilotos conseguiram usar pneus intermediários. Quem chamou a atenção foi Lewis Hamilton, que baixou o tempo de seu companheiro e andou na casa de 1min34s. Outro destaque foi o canadense Lance Stroll, que avançou à última fase do treino deixando a Williams com o quinto melhor tempo.

Sergio Perez, Nico Hulkenberg, Fernando Alonso, Daniil Kvyat e Carlos Sainz fizeram os cinco piores tempos na sessão e não conseguiram avançar ao Q3.

Q3

A chuva voltou a atrapalhar o treino classificatório nos 12 minutos finais. Com uma volta perfeita no último minuto, Lewis Hamilton garantiu o melhor tempo e largará pela oitava vez na temporada na primeira colocação e a 69ª na carreira, tornando-se o piloto com mais pole positions.

Verstappen e Ricciardo tiveram boas atuações e terminaram em segundo e em terceiro, respectivamente. Contudo, como sofreram punições, quem largará ao lado de Hamilton será Stroll. Massa foi o nono, mas sairá em sétimo, beneficiado pela perda dos lugares dos pilotos da RBR.

Confira abaixo o resultado o treino classificatório para o GP da Itália.

1: Lewis Hamilton (GBR/Mercedes): 1min35s554

2: Max Verstappen (HOL/Red Bull): 1min36s113 (perderá 20 posições no grid)

3: Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull): 1min36s847 (perderá 25 posições no grid)

4: Lance Stroll (CAN/Williams): 1min37s002

5: Esteban Ocon (FRA/Force India): 1min37s580

6: Valtteri Bottas (FIN/Mercedes): 1min37s833

7: Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari): 1min37s987

8: Sebastian Vettel (ALE/Ferrari): 1min38s064

9: Felipe Massa (BRA/Williams): 1min38s251

10: Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren): 1min39s157

11: Sergio Perez (MEX/Force India): 1min37s587

12: Nico Hulkenberg (ALE/Renault):1min38s059 (perderá 10 posições no grid)

13: Fernando Alonso (ESP/McLaren): 1min38s202 (perderá 35 posições no grid)

14: Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso): 1min38s245

15: Carlos Sainz (ESP/Toro Rosso): 1min38s526 (perderá 10 posições no grid)

16: Kevin Magnussen (DIN/Haas): 1min40s489

17: Jolyon Palmer (GBR/Renault): 1min40s646 (perderá 15 posições no grid)

18: Marcus Ericsson (SUE/Sauber): 1min41s732

19: Pascal Wehrlein (ALE/Sauber): 1min41s875

20: Romain Grosejan (FRA/Haas): 1min43s355