FAÇANHA

Guga recebe festa pelos 20 anos de título em Roland Garros

No dia 8 de junho de 1997, o brasileiro Gustavo Kuerten derrotava o espanhol Sergi Bruguera por sonoros 3 sets a 0, parciais de 6/3, 6/4 e 6/2, e conquistava seu primeiro título de Roland Garros na história.

O catarinense recebeu uma festa de homenagem nesta quinta-feira em Paris e, no domingo, antes da grande final masculina de simples, irá receber seu anel do Hall da Fama do tênis.

Foto: Reprodução/ Twitter

“Para mim, isso é uma coisa que eu não imaginava quando comecei a jogar quando era criança. É uma oportunidade massiva e um presente que recebi na minha vida e gostaria de agradecer”, afirmou Guga durante coletiva nesta quinta.

Aos 20 anos, o tenista brasileiro surpreendeu o mundo do esporte ao conquistar o Grand Slam no saibro francês.

”Vim pra cá para ganhar uma partida. Nunca tinha passado da segunda rodada. Hoje posso contar como foi, mas não posso explicar. Estava de algum jeito preparado. Eu era jovem então estava muito feliz. Em 99 eu vim como favorito, mas em 97 eu descobria mundos novos a cada dia e na final eu vi que podia ser parte daquilo”, completou.

Mais tarde, em 2000 e 2001, Guga conquistaria o principal torneio de saibro mais duas vezes e entraria ainda mais para a história do esporte brasileiro alcançando o topo do ranking do tênis masculino.

Além do anel de Hall da Fama que receberá no domingo, o brasileiro também recebeu nesta quinta-feira uma jaqueta e uma placa com o piso de Roland Garros.

Nomes como Boris Becker e John McEnroe estiveram presentes.