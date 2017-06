TÊNIS

Guga é homenageado por Roland Garros em aniversário de primeiro título

Foto: divulgação/Guga



Antes que a final de 2017 de Roland Garros fosse realizada neste domingo, o ex-tenista brasileiro Gustavo Kuerten recebeu uma justa homenagem da organização do Grand Slam. Há 20 anos, Guga vencia o primeiro de seus três títulos no torneio (os outros dois foram em 2000 e 2001) e foi coroado com um anel do Hall da Fama do tênis.

O item é dado como uma medida de reconhecimento aos grandes campeões do esporte. Roland Garros ainda declarou que a homenagem foi feita para “comemorar a grande carreira e a contribuição dada ao tênis” pelo ídolo brasileiro.

Com bolas de tênis, um coração foi desenhado no terreno de saibro da quadra, em alusão ao mesmo gesto feito por Guga quando venceu a competição.

“O tênis contribuiu muito na construção dos meus valores e da minha história. Só tenho a agradecer”, disse o brasileiro no momento em que fora premiado.