Grêmio Serrano recua de Neto Maradona e anuncia outro comandante

Não demorou sequer um expediente o anúncio do técnico Neto Maradona como novo contratado do Grêmio Serrano para a sequência do Campeonato Paraibano 2019.

Tão logo comunicou a informação da chegada do treinador, a assessoria do Lobo da Serra, ainda no início da tarde desta terça-feira (05), recuou e retificou a mensagem: na verdade Neto ficará apenas como auxiliar do clube, que terá Arthur Ferreira (foto) como comandante.

Toda a confusão de informações o foi repercutida no grupo de WhatsApp administrado pela assessoria de imprensa serranista.

O Serrano soma apenas cinco pontos em sete jogos e é lanterna do Grupo A do Paraibano. A equipe enfrenta ainda Campinense, Esporte de Patos e Perilima nas últimas três rodadas do estadual e precisa tirar a vantagem de um ponto do Treze para escapar do rebaixamento.

Arthur Ferreira, novo técnico do Lobo, é filho do dono do Sport Lagoa Seca (antigo Sport Campina).