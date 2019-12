Grêmio se consolida na fase de grupos da Libertadores

Da redação com Folhapress. Publicado em 1 de dezembro de 2019 às 21:34.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O Grêmio venceu o São Paulo, neste domingo (1º), por 3 a 0, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o trinfo, a equipe gremista se garante na fase de grupos da Copa Libertadores de 2020.

O São Paulo, mesmo com o revés, assegurou um lugar pelo menos na primeira fase do torneio continental do próximo ano.

No momento, o time do Morumbi ocupa a sexta posição, que ainda dá vaga para a fase de grupos.

A derrota, combinada com a vitória do Internacional, diminuí a diferença para o sétimo colocado (primeiro que não vai diretamente à fase de grupos) para três ponto.

Restam ainda duas rodadas até o fim do Brasileiro e o próximo jogo do São Paulo é justamente contra o Internacional, no Morumbi, quando os paulistas podem assegurar um lugar entre os 32 últimos times da Libertadores, em caso de vitória.

Qualquer outro resultado leva a decisão da vaga para a última rodada, quando o Inter enfrenta o Atlético-MG e time de Fernando Diniz, o CSA.

Neste domingo, Luciano marcou duas vezes e Vitro Bueno marcou contra, tudo na segunda etapa do jogo, na Arena do Grêmio.

GRÊMIO

Paulo Victor; Léo Moura (Ferreira), Kannemann, Geromel e Cortez; Maicon (Darlan), Michel, Alisson, Everton e Pepê; Luciano (Felipe Vizeu)

Técnico: Renato Gaúcho

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Juanfran (Gabriel Sara), Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Igor Gomes, Antony e Victor Bueno (Helinho); Pablo (Raniel)

Técnico: Fernando Diniz

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 3 X 0 SÃO PAULO

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Silbert Faria Sisquim (RJ)

Árbitro de vídeo: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Cartões amarelos: Fernando Diniz (SPFC)

Gols: Luciano (GRE), aos 10 minutos do segundo tempo e aos 16 minutos do segundo tempo; Victor Bueno (contra), aos 13 minutos do segundo tempo (GRE)