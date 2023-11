Grêmio recebe Corinthians para seguir na luta pelo título; saiba onde assistir

Grêmio e Corinthians se enfrentam neste domingo, às 16h, na Arena, em Porto Alegre, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor está na segunda colocação, brigando pelo título, enquanto o Timão está em 14º, na fuga da degola.

O Grêmio replicou o feito do Palmeiras ao conquistar uma virada espetacular diante do debilitado Botafogo, anteriormente considerado o “virtual campeão” do Brasileirão de 2023. Após o jogo, em entrevista, Renato Portaluppi afirmou que o Grêmio está, de fato, na disputa pelo título, destacando a atuação brilhante de ‘el pistolero’ Luis Suárez, que marcou um hat-trick contra o Fogão.

Por outro lado, o Corinthians, liderado por Mano Menezes, acumula pontos gradualmente, registrando empate em casa contra o Atlético-MG. Na visão do experiente treinador, garantir um pontinho a cada rodada é a estratégia essencial para evitar a Série B nas partidas restantes.

Com apenas uma derrota nos últimos jogos, o Corinthians provavelmente adotará uma abordagem defensiva em Porto Alegre, com um “ônibus” estacionado dentro do gol de Cássio.

O empate contra o Atlético-MG na última rodada foi a segunda partida seguida sem vitória da equipe de Mano Menezes, que foi pressionada a buscar um resultado positivo para se afastar da degola.

Ficha Técnica

Grêmio

Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Ronald (Cristaldo), Villasanti, Carballo, Galdino e Besozzi (Cristaldo); Luis Suárez.Técnico: Renato Portaluppi

Corinthians

Cássio; Fagner (Bruno Méndez), Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Maycon, Gabriel Moscardo, Giuliano, Renato Augusto e Romero; Yuri Alberto. Técnico: Mano Menezes

Árbitro -Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes -Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)

AR: Rafael Traci (Fifa-SC)

Onde assistir: TV Globo e Premiere

* Com Ge