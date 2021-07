Grêmio quebra jejum e sente o sabor da vitória após 12 rodadas

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) – Após 12 rodadas, o Grêmio, enfim, sentiu o sabor da vitória no Campeonato Brasileiro. Em um jogo sonolento, o time do técnico Luiz Felipe Scolari obteve um pênalti no fim da partida após análise do VAR -convertido por Pinares- e venceu o Fluminense por 1 a 0 neste sábado (17), no Maracanã (Rio de Janeiro, RJ), e deu uma “respirada” na competição.

O time gaúcho ainda segue na zona de rebaixamento, mas saiu da incômoda situação de lanterna. Já o time carioca perdeu a oportunidade de se aproximar do G-4 e ficou na oitava colocação

No próximo sábado (24), o Fluminense visita o Palmeiras em São Paulo (SP) e o Grêmio recebe o América-MG em Porto Alegre (RS).

Fluminense e Grêmio fizeram um dos piores primeiros tempos desta edição do Campeonato Brasileiro. Equipes sem criatividades e sem ímpeto de buscar o resultado no Maracanã.

Ainda se recuperando de um edema na coxa esquerda, Fred acompanhou o jogo da arquibancada do Maracanã ao lado de dirigentes tricolores.

Já Luiz Felipe Scolari colocou o experiente lateral Rafinha no banco de reservas para Vanderson.

Aos 9 minutos do segundo tempo, o Grêmio animou a partida quando o lateral direito Vanderson soltou a bomba, da intermediária, no travessão do goleiro Muriel, do Fluminense.

Três minutos depois, o Fluminense teve um escanteio ao seu favor e respondeu com Luccas Claro, que subiu mais alto que a zaga e cabeceou na trave do Grêmio.

Aos 42 minutos do segundo tempo, Alisson recebeu uma bola na esquerda, tentou dominar e foi derrubado por Calegari. Inicialmente, a arbitragem assinalou falta. Porém, após conferência do VAR, o pênalti foi apontado e Pinares bateu com categoria para abrir o placar para o Grêmio.

O quarto árbitro da partida ficou com a “orelha vermelha” com as reclamações de Luiz Felipe Scolari ao longo dos 90 minutos. O treinador reclamou, principalmente, dos critérios em relação aos cartões.

FLUMINENSE

Marcos Felipe; Calegari, Manoel, Luccas Claro e Egídio; Wellington (Yago Felipe), Martinelli e PH Ganso (John Kennedy); Gabriel Teixeira (Cazares), Luiz Henrique (Lucca) e Abel Hernandéz (Matheus Martins). Técnico: Roger Machado.

GRÊMIO

Vanderson, Geromel, Kannemann e Cortez; Bobsin, Fernando Henrique, Léo Pereira (Ruan), Jean Pyerre (Pinares) e Alisson; Diego Souza (Ricardinho). T.: Luiz Felipe Scolari.

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR).

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Cartões amarelos: Lucca (FLU); Kannemann, Fernando Henrique, Jean Pyerre, Diego Souza (GRE)

Gols: Pinares (GRE), aos 44 min do 2ºT.