Grêmio pode garantir vaga na Libertadores contra o Goiás; saiba onde assistir

Grêmio e Goiás entram em campo às 19h desta quinta-feira, na Arena, em Porto Alegre. O duelo é válido pela 36ª rodada do Brasileirão e é devisivo para as pretensões do time gaúcho na competição.

O Grêmio vem de duas derrotas seguidas para Corinthians e Atlético-MG e viu as chances de título diminuírem consideravelmente. O Tricolor é o quinto colocado, com 59 pontos, e tem como objetivo nesta rodada confirmar matematicamente a vaga na Libertadores de 2024.

Praticamente rebaixado, o Goiás entra em campo nesta quinta-feira tentando pelo menos melhorar sua campanha até o fim do Brasileirão. Com apenas duas vitórias no segundo turno, o time esmeraldino tem apenas 35 pontos e terá a queda para a Série B sacramentada em caso de derrota em Porto Alegre.

Bruno Alves e Villasanti voltam ao time após suspensão. Pepê, recuperado de lesão muscular, está à disposição. Renato deve abrir mão do esquema com três zagueiros e apostar numa formação com três atacantes. O garoto Nathan Fernandes pode ser a novidade entre os titulares.

O treinador esmeraldino deve fazer uma mudança na equipe que perdeu para o Cruzeiro na última segunda-feira: Morelli retorna de suspensão no lugar de Higor Meritão. O restante do time deve ser o mesmo.

Ficha Técnica

Grêmio

Grando; Fábio, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Carballo e Cristaldo; Everton Galdino (Pepê), Nathan Fernandes (Besozzi) e Luis Suárez. Técnico: Renato Gaúcho

Goiás

Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Diego; Willian Oliveira, Morelli, Guilherme e Palacios; Vinícius e Matheus Babi.Técnico: Mário Henrique

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Naílton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Onde assistir: Premiere.

* Com Ge