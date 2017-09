EM CASA

Grêmio perde para a Chapecoense e vê Timão disparar

foto: Divulgação/Grêmio

Na Arena do Grêmio, a Chapecoense bateu o Grêmio pelo placar de 1 a 0 na 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Tricolor Gaúcho viu o líder Corinthians disparar e abrir 10 pontos de vantagem, já os catarinenses saem da zona de rebaixamento. O único gol da partida foi marcado por Arthur Caike aos 40 segundos do segundo tempo.

Como esperado, o técnico Renato Portaluppi montou uma equipe mista para o jogo. O treinador poupou os jogadores Edílson, Walter Kannemann e Lucas Barrios, que começaram no banco de reservas. Assim, Léo Moura, Rafael Thyere e Jael iniciaram entre os titulares. O Tricolor Gaúcho ainda não teve a presença do zagueiro Pedro Geromel e do meia-atacante Luan que ainda estão em fase final de recuperação de lesões.

No lado da Chape, o atacante Túlio de Melo acabou vetado de última hora para o duelo. O jogador sentiu dores no quadril e Arthur Caike iniciou o confronto como titular.

Pelo Campeonato Brasileiro, os times retornam a campo no próximo domingo. Às 16h (de Brasília), a Chapecoense enfrenta a Ponte Preta na Arena Condá. Mais tarde, às 19h (de Brasília), o Grêmio encara o Bahia na Fonte Nova.

Antes, na quarta-feira, as duas equipes possuem compromissos em competições internacionais. Pela segunda partida das oitavas de finais da Sul-Americana, a Chapecoense tem um duelo contra o Flamengo. Já o Grêmio recebe o Botafogo pelo segundo jogo das quartas de final da Copa Libertadores da América.