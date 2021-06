Grêmio perde mais uma e amarga a lanterna

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Nem mesmo a estreia de Douglas Costa evitou que o Grêmio continuasse com seu pior início de Brasileiro na era dos pontos corridos. Na Ilha do Retiro, o Sport dominou a primeira etapa, soube administrar a segunda e, com o gol de falta de Sander, venceu por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (17), pela quarta rodada.

Com o resultado, o time rubro-negro sobe para a 11ª colocação, com quatro pontos ganhos. Já o clube tricolor, com três derrotas, permanece na lanterna do torneio, ainda sem pontuar.

Tanto Grêmio quanto Sport vão atuar fora de casa já neste domingo (20), na quinta rodada do torneio. O time gaúcho duela com o Cuiabá às 16h (de Brasília), enquanto o clube pernambucano joga diante do Juventude às 20h30.

SPORT

Maílson, Hayner (Tréllez), Rafael Thyere, Iago Maidana, Sabino e Sander; Marcão Silva, Thiago Lopes (José Welison) e Marquinhos (Gustavo Oliveira); André (Neílton) e Paulinho Moccelin (Patric). T.: Umberto Louzer

GRÊMIO

Paulo Victor; Rafinha, Geromel, Kannemann e Cortez (Diogo Barbosa); Thiago Santos (Victor Bobsin), Matheus Henrique (Jean Pyerre) e Jhonata Robert; Luiz Fernando (Douglas Costa), Diego Souza e Ferreira (Ricardinho). T.: Tiago Nunes

Estádio: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Auxiliares: Esdras Mariano de Lima Albuquerque e Brigida Cirilo Ferreira (AL)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Cartões amarelos: Iago Maidana, Paulinho Moccelin, Gustavo e Tréllez (SPO); Matheus Henrique, Luiz Fernando, Kannemann e Rafinha (GRE)

Gol: Sander (SPO), aos 33’/1ºT