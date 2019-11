Grêmio ganha e está de volta ao G-4 do Brasileirão

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) – O Grêmio venceu o CSA por 2 a 1 nesta quinta-feira (7) e entrou no G-4 do Campeonato Brasileiro. A presença no topo da tabela veio após uma atuação burocrática, com direito a susto no final e gol contra nos acréscimos.

O resultado, em jogo válido pela 31ª rodada, fez o time de Renato Portaluppi chegar a quatro vitórias seguidas e superar o São Paulo, que perdeu para o Fluminense por 2 a 0 no Morumbi, na tabela de classificação.

Diego Tardelli abriu o placar aos 7min do primeiro tempo. A equipe da casa teve chances de ampliar e pareceu ter a vitória encaminhada durante a maior parte do confronto, até que, aos 44min da etapa final, Rafinha empatou. Três minutos depois, no entanto, Ronaldo Alves, do CSA, marcou contra a própria meta.

Com o resultado, o Grêmio chega aos 53 pontos, em quarto -o São Paulo, logo abaixo, tem 52. O CSA, por sua vez, segue em 18º lugar na tabela, com 29 pontos -agora a cinco do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Cruzeiro.

Ambos voltarão a campo no domingo (10). O Grêmio visitará a Chapecoense, enquanto o CSA receberá o Vasco.

GRÊMIO

Paulo Victor; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon (Rômulo), Matheus Henrique, Alisson (Pepê), Diego Tardelli (Patrick) e Everton; Luciano. T.: Renato Portaluppi

CSA: João Carlos; Celsinho, Alan Costa, Ronaldo Alves e Euller (Ricardo Bueno); João Vitor, Jean Kléber, Didira (Bruno Alves), Warley e Héctor Bustamante (Rafinha); Alecsandro. T.: Argel Fucks

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: José Mendonça da Silva Júnior (PR)

Auxiliares: Bruno Boschilia e Rafael Trombeta (PR)

Árbitro de vídeo: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Cartões amarelos: Kannemann e Maicon (GRE); Alan Costa e Bruno Alves (CSA)

Gols: Diego Tardelli (GRE), aos 7min do 1º tempo; Rafinha (CSA), aos 44min, e Ronaldo Alves (contra, GRE), aos 47min do 2º tempo