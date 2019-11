Grêmio derruba Verdão e garante vaga antecipada na Libertadores-2020

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Se o jogo era decisivo para o Campeonato Brasileiro, o Grêmio tratou de definir as coisas a quatro rodadas do fim: com vitória por 2 a 1 da equipe gaúcha sobre o Palmeiras, neste domingo (24), no Allianz Parque, o Flamengo foi campeão antecipado da competição nacional. Everton e Bruno Henrique, em cobranças de pênaltis, e Pepê anotaram os gols.

Era um dos resultados (empate ou derrota palmeirense) que o Flamengo, campeão da Libertadores no sábado, precisava para ter um fim de semana inesquecível. Se vencer os últimos quatro jogos, entre eles um com o Rubro-Negro, que teria de perder todos, o Alviverde, hoje com 68, chegaria a apenas 80 pontos, contra 81 do rival. O Grêmio chega a 59 pontos, na 4ª colocação. A pontuação já garante o Tricolor na fase inicial da Libertadores 2020.

Na próxima rodada, o time de Mano Menezes visita o Fluminense, quinta, no Maracanã. O Tricolor gaúcho faz partida contra o Athletico Paranaense na quarta.

O time de Mano Menezes ficou com a bola, ensaiou momentos de abafa, mas fez pouco. Sem uma criação inspirada, a equipe mandante pouco animou seu torcedor e levou perigo para Paulo Victor. Somente no gol de empate, nos minutos finais, a torcida cantou mais forte.

Já com a derrota consolidada, ouviu-se gritos de “vergonha”.

Se por um lado (o do mandante) as coisas não andaram muito bem neste domingo, o ritmo não foi diferente para o time de Renato Gaúcho. Errando muitos passes principalmente na parte ofensiva, o Grêmio também não ameaçou Weverton como de costume e fez partida morna.

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez (Ramires), Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Bruno Henrique e Lucas Lima; Zé Rafael (Willian), Dudu e Borja (Luiz Adriano). Técnico: Mano Menezes.

GRÊMIO

Paulo Victor; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon (Michel), Matheus Henrique e Alisson; Luciano (Pepê), Everton e Diego Tardelli (Patrick). Técnico: Renato Gaúcho.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 X 2 GRÊMIO

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

Auxiliares: Fabrício Vilarinho da Silva e Bruno Raphael Pires

Cartões amarelos: Thiago Santos e Dudu (Palmeiras); Matheus Henrique e Diego Tardelli (Grêmio)

Público e renda: 22.767 pessoas e R$ 1.292.109,15

Gols: Everton (GRE), aos 24 minutos do segundo tempo, Bruno Henrique (PAL), aos 38 minutos do segundo tempo, e Pepê (GRE), aos 48 minutos do segundo tempo.