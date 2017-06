NA ARENA

Grêmio derrota o Bahia e retoma a vice-liderança do Brasileirão

foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Em jogo de muita marcação, o Grêmio venceu o Bahia por 1 a 0 na noite desta segunda-feira, na Arena. O gol gremista foi marcado pelo lateral esquerdo Bruno Cortez. Com o resultado, o Tricolor Gaúcho continuou invicto atuando dentro de casa, e o treinador Jorginho conheceu a primeira derrota à frente do time soteropolitano.

A vitória ainda fez o Grêmio retomar a segunda colocação do Campeonato Brasileiro, com 15 pontos ganhos, um atrás do líder Corinthians. Já o Bahia caiu para a oitava posição, com 9 pontos.

O técnico Renato Gaúcho não contou com os jogadores Léo Moura e Lucas Barrios. Na vaga do lateral, Edílson é o substituto natural do jogador. A dúvida era no ataque. O treinador escolheu a entrada do volante Maicon e adiantou Arthur para atuar no lugar de Luan, que ficou com a posição de Barrios, como atacante de referência.

O treinador Jorginho, até então invicto pelo Bahia, optou pela continuidade do entrosamento do elenco. O comandante baiano manteve o mesmo time que atuou nas duas últimas partidas do Campeonato Brasileiro.

O próximo confronto do Grêmio será na quinta-feira, às 21 horas (de Brasília), contra o Fluminense, no Maracanã. Já o Bahia viajará para o Paraná para enfrentar o Coritiba, na quinta-feira, às 16 horas (de Brasília), no Couto Pereira. As duas partidas são válidas pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.