Gramados do Almeidão e Amigão passam por reformas e clubes remanejam amistosos

Devido aos trabalhos de manutenção no gramado do Almeidão e do Amigão e a inviabilidade de realização de partidas, Botafogo-PB, Campinense e Treze terão que remanejar alguns amistosos.

Em João Pessoa, o Botafogo-PB, por exemplo, realizaria dois jogos (contra Santa Cruz-RN e Retrô-PE) no Almeidão. Devido a este processo, o Belo precisará jogar as partidas em outro espaço, muito provavelmente no CT da Maravilha do Contorno, onde já enfrentou o CSP em amistoso neste mês.

Já em Campina Grande, o Campinense anunciou que a partida amistosa contra o Maguary-PE, no dia 23 de dezembro, será no Estádio Municipal de Queimadas.

O Treze, por sua vez, que jogaria contra o Santa Cruz, no dia 30, no Amigão, ainda não revelou onde deverá mandar essa partida.

Com relação as reformas dos gramados, no Estádio Almeidão, os trabalhos já tiveram início. De acordo com o secretário executivo de Esporte, Juventude e Lazer do estado, Harlen Vilarim, o que acontece no Gigante do Cristo é uma manutenção de rotina, com a aplicação de veneno para impedir o nascimento de ervas daninhas para, logo em seguida, iniciar o processo de adubação e corte do gramado.

Já no gramado do Estádio Amigão, em Campina Grande, o trabalho será um pouco mais intenso. Isso porque, de acordo com o gerente da praça esportiva, Fabrício Mendes, a meta é fazer um trabalho que permita que a grama fique mais macia, e, com isso, facilite a mobilidade dos atletas dentro das quatro linhas. Para tal, o tempo de reparo precisará ser um pouco mais longo, tendo início na próxima quarta-feira, dia 20, e terminando, talvez, apenas no dia 17 de janeiro.

* Com informações do gepb