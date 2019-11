Governo incentiva participação nos Jogos da Juventude e nas Paralimpíadas Escolares

Mais de 200 integrantes da delegação paraibana disputam os Jogos Escolares da Juventude, em Blumenau (SC), a partir deste sábado (16).

Ainda neste mês, entre os dias 19 e 22 de novembro, mais de 100 representantes da Paraíba competem nas Paralimpíadas Escolares, em São Paulo. A participação dos atletas nas duas competições tem o apoio do Governo do Estado, que disponibiliza as passagens aéreas.

Os Jogos Escolares da Juventude têm a organização do Comtiê Olímpico do Brasil (COB), já as Paralimpíadas é de responsabilidade do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

Os classificados para os dois eventos nacionais foram conhecidos através da fase final dos Jogos Escolares e Paraescolares da Paraíba, no mês de julho e agosto, como explicou Ricardo Ambrósio, da coordenação do evento.

“Os Jogos Escolares e Paraescolares da Paraíba aconteceram nas 14 regiões e os melhores ganharam o direito de vir a João Pessoa para a etapa estadual, onde os vencedores de cada modalidade, classificaram tanto para os Jogos Escolares da Juventude, quanto para as Paralimpíadas Escolares”, explicou.

O secretário Hervázio Bezerra, da Sejel, afirmou que o Governo do Estado se esforçou e realizou mais um grande investimento. “O Governo não mediu esforço e disponibilizou as passagens para que os atletas, paratletas, técnicos e dirigentes, possam representar a Paraíba no grande evento que ocorre em Santa Catarina, onde participam atletas entre 12 e 17 anos de todo o Brasil.

E além disso, ficaremos também na torcida para que os paratletas, em São Paulo, possam fazer bonito, já que é uma das maiores competições do para-desporto da América do Sul”, frisou.

Os paraibanos competirão nos Jogos da Juventude, que terão 14 dias de duração, nas modalidades: futsal, handebol, basquetebol, voleibol, natação vôlei de praia, xadrez, judô, luta olímpica, tênis de mesa, ciclismo, badminton e atletismo. Já nas Paralimpíadas Escolares, que terão duração de quatro dias, disputarão na bocha, goalball, atletismo, futebol de 6, natação, tênis de mesa em cadeira de rodas e vôlei sentado.