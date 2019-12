Governador prestigia solenidade de premiação e reforça apoio a atletas paraibanos

O governador João Azevêdo participou, na última segunda-feira (16), no Teatro Paulo Pontes, no Espaço Cultural José Lins do Rego, em João Pessoa, da solenidade do ‘Prêmio Melhores do Esporte Paraibano 2019’. O evento homenageou atletas e paratletas, além de técnicos e dirigentes que se destacaram ao longo do ano em diversas modalidades, além de personalidades do estado que fizeram história e ganharam projeção nacional e internacional. Petrúcio Ferreira, recordista mundial no atletismo paralímpico, foi escolhido como o melhor atleta do ano.

Na solenidade, o governador foi homenageado pelo atleta Duduzinho, vice-campeão mundial de karatê, e recebeu o troféu ‘Confraternização’, conquistado pela delegação paraibana nas paralímpiadas escolares de 2019, realizadas em São Paulo.

Durante pronunciamento, João Azevêdo destacou a relevância da premiação para incentivar o esporte paraibano. “É importante esse reconhecimento para que o povo da Paraíba conheça o esforço de cada atleta e essa é uma noite de festa para celebrar as conquistas deste ano. Nós estamos dando um exemplo claro de que o Estado respeita o comprometimento de cada atleta para levar o nome da Paraíba nas conquistas de 2019, como ocorreu com o vôlei de praia estudantil; isso é extremamente gratificante para o governo porque sabemos o que isso representa para outros jovens”, frisou.

Ele também afirmou que a gestão estadual desenvolve novas concepções de projetos para ampliar o apoio para diversas modalidades do esporte. “Nós estamos trabalhando numa reforma da legislação para que a gente possa incentivar outros esportes, nós tivemos uma grande vitória do futebol americano, com o João Pessoa Espectros, e isso representa o esforço dos que se dedicam ao esporte e, por isso, vamos ampliar esse apoio para várias modalidades esportivas”, acrescentou.

O secretário de Estado da Juventude, Esporte e Lazer, Hervázio Bezerra, afirmou que o apoio do governador João Azevêdo ao esporte foi fundamental para motivar o segmento. “Nós conseguimos cumprir todo o calendário planejado pela Sejel, foram muitos eventos, conseguimos ajudar muitos atletas, o que resultou no sucesso de vários paraibanos, tanto nos Jogos Escolares, quanto nas Paralimpíadas. Nós tivemos a melhor colocação da história da Paraíba nas Paralimpíadas, conquistamos 66 medalhas, sendo 35 de ouro e esse é o resultado do esforço pessoal de cada atleta e do apoio do Governo. A tendência é de a Paraíba evoluir mais para a alegria de todos os cidadãos e amantes do esporte”, opinou.

A vice-campeã no Pan-Americano de judô no México e campeã sul-americana no Paraguai, Maria Eduarda Oliveira, disse que o apoio do Governo foi essencial para os resultados positivos deste ano. “Eu agradeço muito ao Governo do Estado pela ajuda e estou muito feliz pelo meu resultado e de todos os atletas que se destacaram ao longo do ano. Terminei o ano bem e espero ter um 2020 muito exitoso. Foi muito bom receber esses títulos porque eu sabia do meu potencial e com esse apoio ficou bem mais fácil chegar lá”, falou.

Igor Nery, integrante do João Pessoa Espectros, enalteceu a iniciativa da premiação. “Ela representa a materialidade do reconhecimento do nosso estado por carregar a bandeira no nosso peito. Nós temos uma rotina dura de ser um atleta amador, iniciamos nas areias do Cabo Branco, sem muita perspectiva, mas, após 12 anos de trabalho, conseguimos chegar ao ápice da carreira e já estamos avaliando as propostas para o próximo ano e a questão da logística para que a gente possa alcançar o tricampeonato”, disse.

O presidente da Associação Atlética das Pessoas com Deficiência da Paraíba, Will Oliveira, enalteceu o estímulo da gestão estadual a diversas modalidades do esporte. “Esse apoio foi muito importante para o desenvolvimento do nosso trabalho, nós buscamos desenvolver o paradesporto, já temos resultados significativos, tanto nacional, quanto internacionalmente, e esperamos ter cada vez mais chances de mostrar que a Paraíba é um polo de atletas do paradesporto”, comentou.

“A gente fica muito feliz pela valorização do Governo do Estado e por ter sido lembrado entre os melhores do esporte em 2019. A gestão é uma parceira da Unifacisa e agradecemos muito esse reconhecimento de um projeto sério e que vem crescendo a cada ano. Hoje, nós representamos a Paraíba na elite do basquete brasileiro e estamos muito felizes por isso”, comentou o coordenador técnico do time de basquetebol da Unifacisa, Eduardo Shafer.

Primeiro técnico de handebol da Paraíba, José Ribamar, agradeceu a homenagem. “Eu me sinto muito feliz e agradeço à Paraíba por ter me acolhido muito bem, desde 1962, quando fui professor do Pio X. Eu sempre trabalhei com a classe estudantil, fomos aos jogos escolares brasileiros em São Paulo e em Brasília e sempre fui muito prestigiado aqui”, relatou.

O deputado estadual Wilson Filho enalteceu a política do governo estadual de incentivo ao esporte. “Este evento premiou mais de 180 atletas que sonharam, acreditaram e venceram desafios a partir de dedicações que duram semanas, meses e anos e espero que mais atletas alcancem essa conquista, não só no Estado, mas em todo o Brasil”, declarou.

Os vereadores de João Pessoa, Léo Bezerra e Tibério Limeira, e auxiliares do Governo da Paraíba prestigiaram a solenidade.

Confira a relação dos premiados na solenidade:

Atletismo e Bocha Paralímpica – Escolar e Paraescolar

Alice Mirelly, Fabíola de Oliveira, Matheus Melo, Iago Edson, Lucas Chaves, Bárbara

Beatriz, Deives Rufino, Laíssa Poliana.

Badminton e Ginástica Rítmica – Escolar e Paraescolar

Raica Isis, Pablo Rafael, Kathlen Kelly, Rian Catandubas, Saimon Max, Vitória Régia,

Maria Clara e Maíra Calado

Judô e Ciclismo – Escolar e Paraescolar

Maria de Fátima Rocha, Maria Eduarda Moisés, Fábio Bezerra, Dayanne Héllen,

Cláudio Galdino, Kaywã Lino, Monique Vitória, Tales Rafael

Tênis de mesa e Xadrez – Escolar e Paraescolar

Maria Clara Costa, Arthur Rodrigues, Nina Leite, Matheus Santos, Gustavo Luís,

Jamily Ferreira, Yasmin Soares, Sara Soares, Pedro Henrique e João Felipe

Natação – Escolar e Paraescolar

Maria Eduarda César, Daniel Azevedo, Juliana Dantas, Vítor Henrique, Marcone de

Souza, Bianca Vieira

Wresling (Luta Olímpica) e Vôlei de Praia – Escolar

Maria Vitória, Wildson Monteiro, Rúbia Ferreira, Gemerson dos Santos, Maria Eduarda

Dias, Pablo Henrique

Basquetebol – Escolar e Paraescolar

Maria Lavínia, Guilherme de Carvalho, Maria Gracineide, Luís Pereira, Leandro

Rodrigues

Futsal e Futebol de Cinco para deficientes visuais – Escolar e Paraescolar

Anna Cordeiro, Joélison Guilherme, Letícia Gabriela, Luan Gabriel e Lucas Pereira

Handebol e Voleibol – Escolar

Beatriz Oliveira, Daví Evangelista, Marcelle Pereira, Lucas Antônio, Bianca do

Nascimento, João Victor Soares, Yasmin Tenório, Rian Mateus.

Técnicos do Paraescolar

Ana Maria Meireles (bocha), Franciana Silva (tênis de mesa), Ednaldo Rosendo

(Futebol de 5), Hélio Pereira (Judô), Jéssica Maria (Para-badminton), Manoel Ubiramar

(natação), Romero Ramos (basquete em cadeira de rodas), Ivan Marcos Lisboa

(Atletismo).

Técnicos das modalidades individuais – Escolares

Ednete Luciana (atletismo), Priscila Soares (badminton), Lenise Rejane (ginástica

rítimica), Walter Júnior (lutas), Raniery Lopes (tênis de mesa), Stéphano de

Vasconcelos (natação), Isaac Soares (xadrez), João Pereira (vôlei de praia), Carlos

Alberto (ciclismo), João Jacinto (judô).

Técnicos das modalidades coletivas – Escolares

Basquete: Edson Gonçalves e José Ângelo; futsal: Lêucio Laerte e Guilherme Paiva;

handebol: Audivan Rodrigues e Isaías Gomes; voleibol: Idebaldo Grisi e Jorge Carvalho

Gerentes das Regionais:

João Pessoa: Wleika Honorato

Guarabira: Carlos Paiva

Campina Grande: Érica Santana

Cuité: José Gomes

Monteiro: Aristótenes da Silva

Patos: Gení Lúcia

Itaporanga: Maris do Carmo

Catolé do Rocha: Maria do Socorro Muniz

Cajazeiras: Valério Damásio

Princesa Isabel: Francisca de Lucena

Itabaiana: Fabiana de Figueiredo

Mamanguape: Gerlane Pereira

Coordenadores das Regionais:

João Pessoa: Teodan Stepherson

Guarabira: Soraia Barbosa

Campina Grande: Ricardo Silveira

Cuité: José Gilvandro

Monteiro: José Edilson

Patos: Kilden Tadeu

Itaporanga: Manoel de Araujo

Catolé do Rocha: Dênis da Silva

Cajazeiras: Márcio Raniery

Sousa: Rafael Abrantes

Princesa Isabel: Ricardo Quintino

Itabaiana: Luciano Ferreira

Pombal: Brendo Pereira

Mamanguape: Emerson Felipe

Homenageados

José Ribamar, primeiro técnico de handebol da Paraíba

Ivan Fernandes, 50 anos como árbitro dos Jogos da Paraíba

João Bosco Crispim – Presidente da Associação das Federações Esportivas Amadoras

Fábio Espinar – Presidente da Federação Paraibana de Vela

Dênis Machado – Representando um dos patrocinadores dos eventos

Ricardo Souza – Representando a modalidade de BMX, que colaborou com a reforma

da Pista de Bicicross do Ronaldão

Eduardo Araújo – Realizador do Paraíba Fight de MMA

Key Pessoa – Presidente da Federação Paraibana de Jiu Jitsu

Mais homenageados

Tenente Coronel Ânderson – Coordenador Corrida Pela Paz

Dalton Gadelha – Representando o grupo Unifacisa, que representa a Paraíba no NBB

(Novo Basquete Brasil)

Eduardo Shafer – Coordenador técnico do time de basquetebol da Unifacisa

Jailson Santos – Coordenador da Corrida da Serra

Eventos realizados pela Sejel

Jogos dos Ciganos

Jogos dos Índios – Cacique Sandro Gomes – Cacique Geral das Aldeias Potiguaras

Jogos Socieducativos Recomeçar – José Nilton Santos – Coordenador da Fundac

Jogos das Reeducandas – Cintia Almeida – Gerente do Presídio Feminino Julia

Maranhão

Jogos dos Servidores Públicos Estaduais – Melhor Equipe: Polícia Militar,

representada pelo Major Juceildo – Melhort atleta: Irenildo do Patrocínio

Copa Paraíba Sub 15 Raimundo Braga de Futebol: Clube Campeão de 2019- CRA de

Sousa representado por Josenildo Pereira. Melhor Atleta: Estevão Costa (C|RA)

Programa Paraíba Paralímpica

Melhor Pólo: Município de Picuí – coordenador: José Mário da Silva.

Associação Atlética da Pessoa com Deficiência – AAPD – Presidente Will Oliveira

Grêmio Vila Olímpica Parahyba – representante: Antônio Meira Leal

João Pessoa Espectros

Presidente: Diego Martins – Atleta destaque: Igor Nery

Maria Eduarda Oliveira – Vice-campeã Pan Americano de Judô em Guadalajara

Eduardo dos Santos – Vice-campeão Mundial de Karatê em Fortaleza

Professora Ana Maria Brito técnica de Nado Sincronizado e Ana Raquel atleta de

Nado Sincronizado

José Arthur e Virgínia Mélis atletas de saltos ornamentais e Eduardo Vergara técnico

Hérberth Pereira – responsável pelo Master de Atletismo da Paraíba

Campeões Sul Americanos de Luta Olímpica:

Kaliane Cristiani, Adriani Santos,

Gemerson Santos, Michael Silva, Fábio Conceição, Gabriel Vinícius

Campeões mundiais escolar de vôlei de praia:

Tiego Bernola, Pablo Barbosa e Luís Felipe.

Vice campeã mundiais escolar de vôlei de praia:

Lara Correia, Raissa Barbosa e

Gabriela Nóbrega e Pâmela Torres.

Principais Homenageados

Edival Marques Neto – campeão Pan Americano em Lima de Taekwondo – representado pelo técnico: Mestre Tomaz

Álvaro Filho – atleta de vôlei de praia paraibano garantido nas Olimpíadas de Tóqui

2020

Cícero Valdiran – Campeão mundial de atletismo para-desportivo

Joéferson Marinho – Medalha de Prata no Campeonato Mundial de Para-Atletismo

Silvana – campeã para- pan americana de taekwondo

campeã para-pan americana de halterofilismo

Damião Robson – campeão para-pan americano de Futebol de 5

José Roberto – campeão para pane americano de goalball

Dailton Freitas – técnico campeão para pan americano feminino

Jogos Mirins

Mária Julia Gondim – basquete

João Carlos Honorato – voleibol

José Marco – medalhista olímpico em Sidnei na Austrália e que entrou oficialmente

para o hall da fama do voleibol mundial nos Estados Unidos

Governador João Azevêdo

Os melhores do ano do Desporto e Para-Desporto Escolar

Feminino: Escolar: Rúbia Ferreira – Luta Olímpica

Feminino Paraescolar: Barbara Beatriz – Atletismo

Masculino: Escolar: Daniel Azevedo – Natação

Masculino: Paraescolar: Lucas Caetano – Futebol de 5

Melhor Atleta do ano da Paraíba:

Petrúcio Ferreira