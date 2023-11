Governador prestigia final do Top12 do Vôlei de Praia em João Pessoa

O governador João Azevêdo prestigiou, neste domingo (19), as finais masculina e feminina da etapa Top 12 do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, que ocorre até o próximo dia 26 nas areias de Cabo Branco, em João Pessoa.

Na ocasião, o chefe do Executivo destacou a importância do evento para a Paraíba e participou da premiação às duplas campeãs — feminina e masculina.

A Capital paraibana, por muito pouco, não deixou de sediar o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia — pelo menos uma etapa — pela primeira vez em 30 anos.

Com as negociações exitosas entre o Governo da Paraíba e a Confederação Brasileira de Voleibol (CVB), paraibanos e turistas garantiram o privilégio de ver astros e estrelas do vôlei brilharem mais uma vez em terras pessoenses, movimentando o turismo e a economia como um todo.

Para o governador João Azevêdo, sediar o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia é colocar em evidência as potencialidades do Estado.

“Essa iniciativa fez com que a Paraíba fosse divulgada para o mundo. Em 15 dias, nós trouxemos quatro eventos: a etapa nacional, a etapa Sub21, o Top 12 e uma etapa do Mundial. Até o próximo domingo estarão ocorrendo grandes jogos, com a participação total das torcidas, e isso traz um retorno extraordinário para a Paraíba. Não tenho dúvida nenhuma de que acertamos ao manter o nosso estado sediando esse evento”, afirmou.

Os benefícios trazidos por um evento desse porte vão além do esporte, continua o gestor paraibano.

“Estamos sempre prontos a apoiar o esporte, como já fazemos com o Bolsa Esporte, que beneficia 522 atletas, investimentos para os clubes que jogam no futebol paraibano. E, ao tomar a iniciativa que o Governo do Estado tomou para que o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia não saísse de João Pessoa, todos saem ganhando: o taxista, o motorista de aplicativo, os hotéis, restaurantes. Enfim, uma decisão muito acertada.”

Opinião compartilhada também pelo secretário de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), Lindolfo Pires.

“Pela primeira, a Paraíba não iria sediar o Circuito Brasileiro de Vôlei. E, graças à participação direta do governador João Azevêdo, estamos com esse evento maravilhoso, com João Pessoa sendo a capital brasileira do vôlei de praia. Para satisfação nossa, a final masculina é com duas duplas aqui da Paraíba, prova de que nosso Estado é um celeiro muito grande de talentos do vôlei de praia”, comentou.

Logo em seguida, o governador João Azevêdo participou da premiação das duplas campeãs da etapa Top 12 — com as 12 melhores duplas do Brasil —, ocasião em que entregou medalhas e parabenizou os campeões pela conquista.

No masculino, a dupla campeã foi George e André, por 2 sets a 1. Eles que enfrentaram a também dupla paraibana Vitor Felipe e Renato.

Já no feminino, a dupla campeã foi Talita (AL) e Thamela (ES).

A final da etapa Top 12 do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia foi prestigiada, ainda, pelo vice-governador Lucas Ribeiro e pela segunda-dama do Estado, Camila Mariz, além do secretário executivo da Sejel, Harlen Vilarim.