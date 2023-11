Governador entrega uniformes esportivos e passagens aéreas a paratletas

Da Redação com Secom/PB. Publicado em 15 de novembro de 2023 às 11:29.

O governador João Azevêdo participou, nesta terça-feira (14), na Fundação Centro Integrado de Apoio à Pessoa com Deficiência (Funad), em João Pessoa, da apresentação da delegação da Paraíba que vai disputar as Paralimpíadas Escolares, de 27 de novembro a 2 de dezembro, em São Paulo.

Na ocasião, o chefe do Executivo estadual também fez a entrega simbólica dos kits de viagem aos paratletas, contendo uniformes esportivos e passagens aéreas.

Na oportunidade, João Azevêdo desejou sucesso aos paratletas e ressaltou os investimentos do estado para colocar a Paraíba em evidência nacional no esporte, contribuindo também para a transformação de vidas.

“A nossa delegação está nos orgulhando, levando o nome da Paraíba para o Brasil. O governo tem feito um esforço muito grande para garantir a participação dos nossos atletas em todas as competições e estamos assegurando mais esse apoio. Nós já temos medalhistas paralímpicos que são oriundos do trabalho desenvolvido pela equipe competente e dedicada da Sejel e estamos trabalhando para que os atletas realizem seus sonhos. Para isso, já são 522 atletas beneficiados com o Bolsa Esporte, vamos sediar quatro eventos distintos de vôlei de praia e seguiremos avançando para que os nossos jovens desenvolvam suas habilidades a partir de políticas de inclusão”, frisou.

O secretário de estado da Juventude, Esporte e Lazer, Lindolfo Pires, afirmou que a Paraíba tem se destacado nas competições nacionais, resultado do incentivo da gestão estadual.

“Nós estamos levando para São Paulo a maior delegação que a Paraíba já enviou e a nossa expectativa é de que eles tenham um desempenho satisfatório, já que nós fomos os campeões nos jogos do Norte/Nordeste. Já tivemos um bom rendimento na categoria de 15 a 17 anos e de 12 a 14 anos e o governador tem acertadamente apostado no esporte do nosso estado”, falou.

O paratleta Guilherme Soares evidenciou a importância do apoio do Governo do Estado para garantir a sua participação nas competições.

“Eu treino há sete anos e o Bolsa Esporte me ajuda a comprar meus equipamentos e estou muito otimista com os resultados que vamos conseguir nas Paralimpíadas Escolares e para isso estou treinando bastante”, comentou.

A competição é considerada a mais importante do paradesporto escolar do país, com organização do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). A delegação paraibana é composta por 125 pessoas, entre atletas, técnicos e dirigentes.

A disputa reúne atletas de 12 a 17 anos e realizou a seletiva Norte/Nordeste (em Belém-PA) no mês de agosto, quando a Paraíba conquistou 142 medalhas e ficou como o melhor da campanha da região.

Os atletas paraibanos irão competir nas modalidades atletismo, bocha, natação, judô, tênis de mesa, futebol de cegos, basquete em cadeira de rodas e badminton.

O vice-governador Lucas Ribeiro e os auxiliares da gestão estadual, dentre eles, Harlen Vilarim (secretário executivo de Esporte e Lazer), Pedro Matias (secretário executivo da Juventude), Simone Jordão (presidente da Funad) e Fabrício Feitosa (secretário executivo do Empreender) estiveram presentes.