Governador anuncia retomada do Programa Gol de Placa no próximo ano

O governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB), anunciou que o Programa Gol de Placa, que permite ao torcedor paraibano trocar notas fiscais por ingressos para jogos profissionais dos clubes paraibanos, passará por alterações.

As mudanças, conforme falou Azevêdo, devem ser adotadas no próximo ano.

– Sobre a questão do Gol de Placa, está sendo feita uma investigação pelo Ministério Público Estadual. Esperamos que após a assinatura do termo de leniência, que for assinado com o Ministério Público e os clubes, entraremos novamente. O governo do Estado não tem interesse de interromper. Vamos retomar o Gol de Placa a partir de janeiro – concluiu.

Neste ano, a Folha de São Paulo denunciou algumas fraudes de clubes paraibanos em notas fiscais utilizadas para a troca por ingressos através do programa Gol de Placa.