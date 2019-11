Goleiro pega pênalti nos acréscimos e evita derrota do Internacional

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Marcelo Lomba defendeu um pênalti nos acréscimos, e o Inter empatou em 2 a 2 com o Fortaleza, neste domingo (24), no Beira-Rio, pela 34ª rodada do Brasileirão. Paolo Guerrero, duas vezes, marcou para o Colorado. Tinga e Osvaldo fizeram para o time nordestino.

Com 51 pontos, o Inter é sétimo na classificação. A distância para o São Paulo, que disputa vaga direta na Libertadores com o Colorado, não cresceu nem caiu, já que a equipe paulista também empatou na rodada, com o Ceará, em mais um jogo definido no finalzinho, aos 50 minutos. Já o Fortaleza tem 43 pontos e ocupa a 12ª posição na competição.

Na 35ª rodada, o Inter recebe o Goiás, quarta-feira, no Beira-Rio. Já o Fortaleza joga em casa, quinta-feira, contra o Santos.

JOGO

O Fortaleza mostrou suas características desde o princípio da partida. Um time que não força jogadas, sai jogando em toques curtos pelo chão e usa o goleiro como primeiro construtor de jogadas. Foi assim que o time de Rogério Ceni chamou o Inter a forçar a marcação, adiantar as linhas e dar espaço aos extremas. André Luis e Osvaldo, abertos, encontraram caminho às costas de Heitor e Uendel para dar aos visitantes o domínio nos primeiros 15 minutos de partida.

Expediente que não se consolidou durante toda primeira etapa. Após marcar o gol inaugural da partida, o Fortaleza passou a ser pressionado e Felipe Alves fez ótimas defesas. Mas não impediu o empate em seguida. No segundo tempo, o contra-ataque foi arma e o segundo gol aconteceu aos 27 minutos. E o empate veio no fim.

O Inter só acordou mesmo depois de sofrer o gol de Osvaldo. Foi então que o time imprimiu a intensidade que a partida precisava. Foi então que passou a empilhar chances. Guerrero perdeu duas, Patrick e D’Alessandro também. Até que o peruano empatou o jogo nos minutos finais do primeiro tempo. No segundo tempo, porém, a produção caiu e o Fortaleza marcou outro, e o empate veio depois de muita pressão.

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Heitor (Sobis), Rodrigo Moledo, Vicotor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick (Neilton), D’Alessandro e Pottker (Parede); Guerrero.

Técnico: Zé Ricardo

FORTALEZA

Felipe Alves, Gabriel Dias, Quintero, Bruno Melo e Carlinhos; Felipe e Juninho; Romarinho (Edinho), André Luis (Tinga), Wellington Paulista (Kieza) e Osvaldo.

Técnico: Rogério Ceni

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 2 X 2 FORTALEZA

Árbitro: José Mendonça da Silva Júnior

Auxiliares: Bruno Boschilia e Victor Hugo Imazu dos Santos

Árbitro de vídeo: Igor Junio Benevenuto

Público/Renda: 28.684 (total)/R$ 681.315,00

Cartões amarelos: Carlinhos e Gabriel Dias (FOR); Lindoso, Edenilson (INT)

Gols: Osvaldo, do Fortaleza, aos 8 minutos do primeiro tempo; Paolo Guerrero, do Inter, aos 42 minutos do primeiro tempo e aos 37 minutos do segundo tempo; Tinga, do Fortaleza, aos 26 minutos do segundo tempo;