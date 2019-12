Goleiro elogia qualidade dos reforços e fala sobre pressão de jogar no Bota-PB

Um dos remanescentes da temporada de 2019 a permanecer no Botafogo-PB para o ano que vem, o goleiro Saulo foi o último jogador a ter seu contrato renovado.

Ele “esticou a corda” e aguardou os movimentos do mercado até o último instante para definir sobre sua permanência.

Depois de chegar com 2018 já em andamento, o camisa 1 botafoguense teve atuações de destaque durante toda sua passagem pelo clube, sendo considerado um dos melhores da sua posição no Nordeste neste ano.

Iniciando os trabalhos de preparação com seus novos companheiros, Saulo fez questão de elogiar o grupo de jogadores montado pela direção, com ajuda da comissão técnica, especialmente as contratações feitas até o momento.

– Ainda é muito cedo para falar do elenco, mas deu uma reformulada boa. Com o pouco contato que tivemos, deu para ver que é um elenco de muita qualidade. Ainda estamos começando o processo mas, individualmente, temos muita qualidade. As escolhas que foram feitas vão agregar bastante ao nosso elenco – disse.

Apesar do ótimo desempenho em sua trajetória paraibana, o arqueiro terminou em baixa com a torcida devido aos desentendimentos, fruto de sua personalidade forte, e de prolemas extra-campo. Saulo foi afastado do duelo diante do ABC-RN, no returno da fase de grupos Série C, por indisciplina.

Sabendo da pressão de atuar no clube, que também engloba o período que vai chegar a sete anos disputando a Série C sem conseguir o acesso, o atleta espera que os novatos estejam preparados, mas garante que terão suporte daqueles que ficaram no Belo.

– A responsabilidade é a mesma todo ano. Agora é um novo ciclo, um novo elenco. Os remanescentes tem que fazer o novo pessoal se adaptar o mais rápido possível, para a pressão de ser a maior equipe do estado. Não dá para pensar no que passou. Temos que aprender com as experiências que tivemos não só pelo acesso, mas pelo título do Paraibano, pela campanha na Copa do Brasil, Copa do Nordeste. Quando chegar a hora da Série C, vamos em busca desse acesso – afirmou.

Com a pré-temporada iniciada, o Botafogo-PB tem amistoso marcado para o dia 22, quando receberá o Assu-RN, na Maravilha do Contorno.

Na próxima segunda-feira (09), o Belo vai apresentar o novo uniforme, elenco e plano de sócio-torcedor para o ano de 2020 em um evento na praça de alimentação de um shopping de João Pessoa.