Goleiro do Treze recebe alta após se recuperar da Covid-19; Veja vídeo

A semana começou com excelentes notícias no Treze. O goleiro Leandro Santos recebeu alta após se recuperar da Covid-19 no Hospital Municipal Pedro I, em Campina Grande. O camisa 1 chegou ao hospital com aproximadamente 50% de acometimento pulmonar devido a doença.

Além de Leandro Santos, o fisioterapeuta Júlio Cavalcante e o preparador de goleiro Emerson Medeiros, também retornaram as atividades no clube nesta segunda-feira.

Com relação aos atletas que também foram infectados pelo coronavírus ainda estão em quarentena, casos dos meias Birungueta, Romildo Vítor e Juan Batista, o zagueiro Adriano Alves, o lateral Júlio Ferrari, os atacantes Geraldo, Lukão e Jairinho, além do goleiro Jeferson.

A segunda-feira também foi despedidas no Alvinegro. O zagueiro Rômulo, o meia Emerson e o atacante Sony Anderson pediram rescisão de contrato e foram prontamente atendidos pela diretoria.

O Galo vem de empate fora de casa contra o Atlético do Ceará e se prepara para o duelo diante ABC-RN, no próximo domingo, pela terceira rodada da Série D, quando vai tentar a primeira vitória na competição.

Veja o vídeo (reprodução whatsapp) da alta do goleiro Leandro Santos: