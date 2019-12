Goleada do Palmeiras bota o Internacional na Libertadores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Eleito melhor jogador do último Mundial sub-17, Gabriel Veron anotou seus primeiros gols como profissional do Palmeiras nesta quinta-feira (5). Ele marcou duas vezes na vitória por 5 a 1 sobre o Goiás, em Campinas, resultado que acabou assegurando a presença do Internacional na próxima Copa Libertadores.

Com o placar, o time colorado não pode mais sair do grupo dos oito primeiros colocados. Assim, estão definidos os representantes do Brasil na principal competição sul-americana: Flamengo, Santos, Palmeiras, Grêmio, Athletico-PR, São Paulo, Corinthians e Inter. Os dois últimos entrarão na fase preliminar, conhecida como pré-Libertadores.

Terceiro colocado, o Palmeiras igualou a pontuação do Santos (71) e, embora perca no critério de desempate seguinte, o número de vitórias (21 a 20 para os santistas), segue na busca pelo vice-campeonato.

O Goiás, já sem chance de ir à Libertadores, terá de se contentar em disputar a Copa Sul-Americana do ano que vem.

Zé Rafael abriu o placar no primeiro tempo do duelo, disputado no Brinco de Ouro da Princesa -o Allianz Parque está fechado para a preparação de um show, e o Pacaembu tem problemas no gramado.

Rafael Moura chegou a empatar, mas Dudu pôs o Palmeiras novamente em vantagem antes do intervalo.

A goleada foi estabelecida na etapa final. Gabriel Veron, de 17 anos, foi deixado por companheiros sem goleiro duas vezes, para marcar o terceiro e o quinto dos gols. No quarto, assumiu o papel de garçom e deixou Dudu livre no tranquilo triunfo do time paulista, dirigido interinamente por Andrey Lopes.

No domingo seguinte (8), o Palmeiras vai encerrar sua participação na competição em confronto com o Cruzeiro, ameaçado de rebaixamento, fora de casa. Já o Goiás receberá o Grêmio na rodada final.

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Edu Dracena, Luan e Diogo Barbosa; Matheus Fernandes, Bruno Henrique e Lucas Lima (Ramires); Raphael Veiga (Jean), Zé Rafael (Veron) e Dudu. T.: Andrey Lopes

GOIÁS

Tadeu; Yago Rocha (Thalles), Fábio Sanches, Rafael Vaz e Jefferson; Gilberto, Léo Sena e Yago Felipe; Leandro Barcia, Rafael Moura (Vinicius)e Rafinha (Kaio). T.: Ney Franco

Estádio: Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Correa (Fifa-RJ) e Thiago Henrique Farinha (RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Cartões amarelos: Edu Dracena, Diogo Barbosa, Zé Rafael e Weverton (PAL); Rafinha (GOI)

Gols: Zé Rafael (PAL), aos 21min, Rafael Moura (GOI), aos 26min, e Dudu (PAL), aos 33min do 1º tempo; Gabriel Veron (PAL), aos 25min e aos 44min, e Dudu (PAL), aos 36min do 2º tempo