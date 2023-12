Goiás vence o América-MG na despedida de ambos na Série A

No duelo de rebaixados, o Goiás levou a melhor e venceu o América-MG por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, pela 38ª e última rodada da Série A.

Luís Oyama fez o único gol da partida no estádio da Serrinha, em Goiânia, no que foi uma despedida melancólica dos dois clubes da elite. Em 2024, ambos estarão na Série B.

O Goiás termina o Brasileirão com 38 pontos, na 18ª posição. O clube já havia sido rebaixado com duas rodadas de antecedência. O América-MG também já havia caído há muito tempo e foi o lanterna da competição, com apenas 24 pontos ganhos e a pior defesa da história: incríveis 81 gols sofridos.

O Goiás terminou a etapa inicial na frente e com méritos. Com mais posse de bola desde o início do jogo, viu um América-MG ter as primeiras chegadas perigosas, mas se impôs e foi superior também nas chances.

Mandou duas bolas na trave, criou oportunidades e aproveitou os erros da defesa mineira para empilhar chances. Uma delas certeira. Luís Oyama recebeu na entrada da área e finalizou para colocar o Esmeraldino à frente, aos 32 minutos.

Após o intervalo, a partida ficou mais burocrática. Os dois times criaram pouco e quase não se arriscaram no ataque. Muitos garotos entraram em campo, o que também deu uma diminuída no ritmo. Os goleiros Tadeu e Jori praticamente não precisaram trabalhar efetivamente. Satisfeito com a vantagem construída no primeiro tempo, o Verdão segurou o 1 a 0 até o apito final.

* Com ge