Goiás marca no fim e arranca empate com Vasco; times seguem no Z4

Em confronto direto, o Goiás marcou no fim e arrancou um empate contra o Vasco por 1 a 1, no estádio da Serrinha, em Goiânia. A partida deste domingo (29) foi válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os gols foram de Vegetti para o time carioca e Matheus Babi para os goianos. Léo Jardim foi o nome do jogo, salvando o Vasco diversas vezes.

Com o resultado, os dois times permanecem no Z4. O Goiás fica em 17º, com 32 pontos, e o Vasco tem 31 em 18º lugar. Quem agradece é o Santos, que ainda joga na rodada e é o primeiro time fora da zona.

As duas equipes voltam a entrar em campo na quinta-feira. O Vasco visita o Cuiabá às 17h (de Brasília), enquanto o Goiás recebe o Red Bull Bragantino às 18h (de Brasília).

Ramón Díaz prometeu e cumpriu um time cheio de mudanças. Foram cinco novidades em relação aos titulares da última rodada, com Payet, Praxedes e Pec barrados.

A torcida do Goiás protestou contra o técnico e jogadores. Armando Evangelista chegou a ser chamado de burro quando tirou Guilherme e Palacios, no segundo tempo. Allano discutiu com torcedores quando foi substituído.

Problema para Evangelista: Bruno Melo levou o terceiro cartão amarelo e desfalca o Goiás na próxima rodada.

Problema para Ramón Díaz: Jair levou o terceiro cartão amarelo e desfalca o Vasco na próxima rodada, assim como Vegetti, expulso.

Como foi o jogo

Sob forte calor, o primeiro tempo começou morno. As duas equipes demonstraram cautela em correr riscos e sair ao ataque. Portanto, demoraram a criar boas oportunidades. A primeira foi somente aos 25 minutos, com Vegetti, logo antes da parada técnica.

Na reta final, os times tentaram mais, mas o nível técnico foi muito baixo. O Goiás apostava no contra-ataque, mas pecava principalmente no último passe. Com mais posse, o Vasco esbarrou nas próprias limitações.

O segundo tempo começou um pouco melhor após as mudanças mais ofensivas dos dois times, mas a baixa qualidade técnica ainda pesava com muitos erros.

Com um jogo amarrado, foi a bola parada que salvou o Vasco. Vegetti fez valer o poder de decisão, encerrou o jejum de quatro partidas e colocou a equipe na frente. Léo Jardim ainda foi fundamental o time carioca com algumas boas defesas, como tem acontecido na temporada. O Cruz-Maltino também criou chances, mas não foi eficiente para finalizar.

Vegetti ainda foi expulso no final do jogo após levar o segundo cartão amarelo. Ele saiu de campo inconformado e discutiu com um assessor de imprensa do Goiás quando entrava no vestiário. Instantes depois, o time de casa empatou o jogo depois de pressionar muito.

Lances importantes

Não deu. Aos 15 minutos, Hugo cobrou falta direto para o gol, mas Léo Jardim espalmou para fora.

Tirou. Aos 25 minutos, Piton cruzou na cabeça de Vegetti, que arriscou de cabeça. Tadeu fez ótima defesa.

Defendeu. Aos 33, Medel perdeu a bola, Allano carregou até a área, mas chutou fraco e o goleiro do Vasco defendeu.

Uh! Aos 46, Palacios avançou e achou Guilherme Marques, que cruzou na área. Morelli, de frente para o gol, passou perto, mas não alcançou a bola.

Pegou. Aos oito do segundo tempo, Bruno Melo arriscou de fora da área e Léo Jardim fez boa defesa.

0x1. Aos 12 minutos, Alex Teixeira bateu escanteio, Maicon cabeceou e Vegetti desviou para abrir o placar para o Vasco. O assistente chegou a dar impedimento, mas o VAR validou.

Tirou. Aos 29, Pec roubou a bola e avançou, Vegetti recebeu e tentou cruzar, mas Bruno Melo colocou para escanteio.

Salvou! Guzzo cruzou na área, Medel quase fez contra, mas Léo Jardim fez boa defesa para tirar a bola.

Que isso! Aos 36, Hugo cruzou, Babi cabeceou e Léo Jardim fez mais uma grande defesa.

1×1. Aos 46 minutos, Vinicius cruzou e Matheus Babi desviou de cabeça para o fundo do gol de Léo Jardim.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 1×1 VASCO

30ª rodada do Brasileirão

Data: 29 de outubro de 2023, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Hailé Pinheiro, Goiania (GO)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA-SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA-SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA-SP)

Cartões amarelos: Bruno Melo, Palacios (GOI), Vegetti, Jair, Maicon, Barros (VAS)

Cartões vermelhos: Vegetti (VAS)

Gols: Vegetti (aos 12 minutos do segundo tempo), Matheus Babi (aos 46 minutos do segundo tempo).

Goiás: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo, Hugo, Willian Oliveira (Raphael Guzzo), Morelli, Guilherme (Vinicius), Allano (Alesson), João Magno (Matheus Babi) e Palacios (Dodô).Técnico: Armando Evangelista.

Vasco: Léo Jardim, Robson, Medel, Maicon (Zé Vitor), Léo (Praxedes); Zé Gabriel, Jair (Barros), Alex Teixeira (Payet), Lucas Piton, Serginho (Gabriel Pec) e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

* RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS)