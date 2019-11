Goiás bate Inter e fica a dois pontos do grupo da Libertadores

Da redação com Folhapress. Publicado em 27 de novembro de 2019 às 22:57.

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) – O Goiás venceu o Inter por 2 a 1, nesta quarta-feira (27), no Beira-Rio, pela 35ª rodada do Brasileiro. O resultado faz o time ficar a dois pontos do grupo de classificação para a próxima Libertadores, e gerou irritação, vaias e muita pressão para o clube colorado.

Com 49 pontos, o clube esmeraldino ficou dois atrás do Inter, que está em sétimo e pode perder posto para o Corinthians ao fim da rodada. Caso o alvinegro perca seu jogo, apenas um ponto separará a zona de classificação para a competição continental dos goianos.

O placar foi construído com um golaço de Michael, que, em velocidade, driblou dois marcadores e colocou na rede.

Na próxima partida, o clube colorado encara o Botafogo. O jogo será sábado, no Rio de Janeiro. Já o Goiás recebe o Fortaleza, no domingo.

O JOGO

O Internacional começou bem o jogo. Criou uma série de chances, acertou a trave com Cuesta. Mas errou no que tem feito repetidamente desde que Zé Ricardo assumiu o time: a transição defensiva.

Ao atacar e se expor, o colorado deu espaço ao contra-ataque goiano. Rafael Vaz, de longe, contou com falha de Marcelo Lomba, a bola rebateu e Rafael Moura marcou.

O que se viu depois disso foi um time afobado, tentando igualar de qualquer forma, perdendo chance após chance em grande noite do goleiro Tadeu. E, sempre, vazando atrás de dando chances para o adversário. Tanto que, num contra-ataque, Michael fez o segundo.

Depois de sofrer pressão do Inter nos minutos iniciais, o Goiás encaixou a marcação e encontrou seu jogo. Soube explorar, na velocidade de Michael, os espaços às costas dos laterais do Inter.

Contou com falha de Marcelo Lomba para marcar com Rafael Moura, em lance que tinha sido anulado mas foi validado após revisão do VAR. E poderia até ter feito o segundo, pois Michael colocou a bola na rede. Mas, no segundo, o gol, que havia sido confirmado pelo árbitro, foi revisto em vídeo e anulado.

Com grande atuação de Tadeu, o clube esmeraldino se segurou o quanto pôde. E numa arrancada de Michael, sacramentou a vitória.

A torcida do Inter repetiu cobranças ao time. Após um novo infortúnio em casa, vaias, xingamentos e cânticos contra o time ecoaram pelo estádio em momentos específicos do jogo. E não apenas das organizadas, mas da maioria dos presentes, irritados com o que viam.

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre

Juiz: Caio Max Augusto Vieira

Auxiliares: Jean Marcio dos Santos e Fabiano da Silva Ramires

Árbitro de Vídeo: Wagner Reway

Renda/público: R$ 465.110,00 / 21.302 (total)

Cartões amarelos: D’Alessandro, Sarrafiore (INT); Alan Rushel, Michael, Léo Sena (GOI)

Gols: Rafael Moura (GOI), aos 14min do 1º tempo; Michael (GOI), aos 26min do 2º tempo; Paolo Guerrero (INT), aos 32min do 2º tempo

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Heitor (Pedro Lucas), Moledo, Cuesta e Uendel; Bruno Silva (Nonato), Edenilson, Patrick (Sarrafiore), D’Alessandro e Nico López; Paolo Guerrero. T.: Zé Ricardo

GOIÁS

Tadeu; Yago Rocha, Rafael Vaz, Fábio Sanches e Alan Rushel; Gilberto, Yago Felipe (Thalles), Léo Sena; Michael (Luiz Eduardo), Leandro Barcia e Rafael Moura (Kaio Nunes). T.: Ney Franco