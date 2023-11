Giancarlo assume supervisão do Campinense clamando por união no clube

O Campinense segue promovendo mudanças na estrutura interna do clube. Nos últimos dias, Dorgival Lopes, então supervisor de futebol e que por décadas fez parte da alta cúpula rubro-negra, deixou o clube e para ocupar o seu lugar a diretoria executiva raposeira escolheu Giancarlo Dantas, que acumula experiência na função em outros grandes clubes da região.

Gian já desempenhou a função nos arquirrivais Treze e Botafogo-PB, além de acumular em seu currículo passagens por América-RN e Queimadense.

Em sua primeira fala à frente da supervisão de futebol da Raposa, Giancarlo clamou por união entre todos os setores do clube neste processo de reconstrução.

Em entrevista ao canal PB Esportes, o cartola pediu união entre os setores, afirmando ainda que não pode haver outro pensamento no alto da Bela Vista que não seja a conquista do título estadual de 2024.

“Quando tive a oportunidade de falar pela primeira vez com o presidente Lênin (Correia) eu deixei claro que, a partir do primeiro treino que fizermos, o nosso grupo tem que ter pensamento vencedor. Não temos outra conta a fazer que não seja a de sermos campeões. E para tal precisamos da ajuda de todos, todos aqueles que são raposeiros. Não temos que levar em consideração questões políticas que envolveram o clube até a semana passada. Precisamos de união, esquecer as pessoas e pensarmos apenas no bem do Campinense Clube”, afirmou.

Campinense deve iniciar nos próximos dias o anúncio do elenco que defenderá o clube no Campeonato Paraibano de 2024. A expectativa, de acordo com Giancarlo e de outros membros da diretoria, é que a pré-temporada raposeira tenha início no próximo dia 5 de dezembro, na Toca da Raposa.

* Com gepb