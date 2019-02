Gerente da FAP anuncia data para a Corrida do Bem de 2019

O gerente administrativo do Hospital da FAP, Paulo Marcelo, comentou em entrevista sobre a Corrida do Bem, que vai acontecer no dia 5 de maio e já está com as inscrições abertas, através do site www.hospitaldafap.org.br.

Ele explicou que os kits estão sendo vendidos para os corredores interessados e ressaltou que a renda arrecadada com as inscrições será destinada a um setor específico do Hospital da FAP.

– Esperamos que nessa versão a gente consiga bater os três mil inscritos. Esse evento, antes de mais nada, se tornou um evento cívico na cidade, e toda a arrecadação de inscrições dessa corrida é destinada a um evento específico – disse.

*As informações foram concedidas à Rádio Campina FM