Galo tem 2º pior início de ano desde o rebaixamento. Torcida invade PV e protesta

O Treze está em crise. E a torcida confundindo razão com fanatismo para reclamar da complicada situação do time na tabela do Campeonato Paraibano 2019.

No domingo, após a derrota para o Esporte de Patos, no Sertão, um grupo de pessoas que se dizem torcedores do Galo invadiu o estádio Presidente Vargas e depredou alguns carros que estavam no estacionamento.

Já nesta terça-feira (19), a fúria das arquibancadas chegou aos treinamentos da equipe comandada por Marcinho Guerreiro.

Depois de tentarem entrar no PV pelo portão principal, um grupo de torcedores conseguiu ter acesso ao estádio pela arquibancada geral e teve acesso ao gramado, onde a equipe trabalhava.

A diretoria não teve outra alternativa a não ser liberar a realização de uma “reunião” com atletas e membros da comissão técnica. O ambiente do encontro ficou bastante pesado e os torcedores engrossaram o tom das críticas com relação ao fraco desempenho que o time vem tendo nessa edição do Campeonato Paraibano.

A atual situação do Treze na temporada se contrasta com o período do início dos anos 2000 até o começo da década de 2010. Nesse tempo os adeptos trezeanos se acostumaram com anos de vitórias, times com os maiores investimentos do estado e campanhas surpreendentes, como na Copa do Brasil de 2005, temporada em que o Alvinegro do bairro de São José foi até as quartas de final e acabou sendo eliminado pelo Fluminense na decisão por pênaltis.

Depois, os tempos mudaram. Desde 2011 sem levantar uma taça, o Galo chegou a ficar sem divisão nacional para disputar em 2016 e 2017. No ano passado, voltou a jogar a Série D, e logo conseguiu o acesso para a Série C. Pareciam que os tempos de glórias estavam para voltar ao estádio Presidente Vargas.

Mas não está sendo bem assim. O começo de 2019 vem sendo duro para o torcedor alvinegro, fazendo lembrar o pior ano da história do clube. Com apenas duas vitórias e quatro derrotas em seis rodadas do estadual, o Treze tem seu segundo pior início de Campeonato Paraibano desde o ano de seu primeiro e único rebaixamento, que aconteceu em 1994. Na ocasião, o Galo só conseguiu seu primeiro triunfo na oitava rodada, em um 2 a 1 sobre o Vila Branca. Nos seus primeiros seis jogos naquele ano foram três derrotas e três empates.

Antes da atual temporada, só em 1997 o time do bairro São José teve uma arrancada pior, quando venceu apenas uma partida, por 3 a 0, diante do Confiança, nos seus primeiros seis jogos.

Nesse intervalo de 25 anos desde a queda e seu retorno a elite estadual em 1996, em outras temporadas o Treze também só havia vencido apenas duas vezes, em 2009, 2007 e 2003, mas tinha conseguido dois, um e três empates, respectivamente.

A torcida alvinegra está na bronca e, após a derrota para o Esporte de Patos no último fim de semana, invadiu a sede do clube e descontou a ira em seis carros que estavam no estacionamento. O presidente galista, Walter Rodrigues, usou seu Twitter para compartilhar as imagens e repudiar ato de vandalismo.

Com 6 pontos na tabela do Grupo A, apenas um a mais que o lanterna Serrano, o Treze recebe o Atlético de Cajazeiras, vice-líder do Grupo B, no próximo domingo (24). A pedido da direção alvinegra, a partida foi transferida para o estádio Amigão, e terá início às 16h. Caso o Lobo da Serra vença o CSP no sábado (23), o Galo da Borborema poderá dormir na zona de rebaixamento do estadual.