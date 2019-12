Galo e Raposa medem forças em primeiro amistoso da pré-temporada

Com um viés mais financeiro do que técnico, Campinense e Treze se enfrentam logo mais, às 20h, no estádio Amigão, para o primeiro amistoso oficial de ambos na pré-temporada 2020.

O Clássico dos Maiorais desta terça-feira (17), apelidado de Clássico Amigos da FAP, além de servir para abastecer os cofres dos dois clubes, tem a nobre intenção de arrecadar dinheiro para o referido hospital de Campina Grande.

A logística do jogo vai seguir a tradição dos dérbis no Amigão: Raposa ocupando o vestiário número 1 e sua torcida à direita das cabines de imprensa, com o Galo alocado no túnel número 2 e seus torcedores à esquerda das tribunas.

Os ingressos estão custando R$ 20 (geral), R$ 35 (arquibancada principal) e R$ 60 (cadeiras), com cada diretoria responsável pela venda e arrecadação dos seus bilhetes.

Dentro de campo, o raposeiro Oliveira Canindé e o trezeano Celso Teixeira se reencontram no Clássico dos Maiorais após quase dois anos, dessa vez em lados opostos.

No último encontro, em fevereiro de 2018, o Galo de Canindé levou a melhor pelo Campeonato Paraibano: 1 a 0.

Para o duelo desta terça, ambos os treinadores têm poucos dias de trabalho à frente de seus elencos, o que faz a partida ter um prognóstico de baixa qualidade técnica, embora a tendência seja a rivalidade, como sempre, transformar o jogo numa guerra.

O Campinense reformulou completamente o elenco, enquanto o Treze manteve vários jogadores que disputaram a última edição da Série C do Campeonato Brasileiro.

As escalações das duas agremiações são um mistério.

Apito

A arbitragem da partida ficará por conta e Afro Rocha de Carvalho Filho, com Luis Filipe Gonçalves Corrêa e Marcelo Paulino de Oliveira nas assistências.