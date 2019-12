Galo derrota Timão e praticamente se livra da “degola”

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O Corinthians perdeu para o Atlético-MG por 2 a 1 na noite deste domingo (1º) em Belo Horizonte. Com o resultado, a equipe perdeu a chance de se classificar para a Libertadores do ano que vem nesta rodada.

Os gols da partida foram marcados por Cazares e Fábio Santos, para os mineiros, e por Janderson, para o Corinthians.

A equipe comandada por Dyego Coelho segue com 53 pontos, na oitava posição, a última que leva ao torneio continental. Entretanto, ainda pode ser ultrapassada por Fortaleza, Goiás, Bahia e Vasco. O Corinthians volta a campo no próximo domingo (8), quando enfrenta o Fluminense no Maracnã, às 16h.

Com a vitória deste domingo, o Atlético-MG foi aos 45 pontos e afastou totalmente qualquer risco de rebaixamento. Agora ocupa a 12ª posição.

ATLÉTICO-MG

Cleiton; Patric, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Zé Welison, Jair (Otero); Cazares (Ramón Martinez), Marquinhos, Luan; Di Santo (). Técnico: Vagner Mancini.

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Carlos Augusto; Gabriel, Júnior Urso (Boselli); Janderson (Vagner Love), Pedrinho e Clayson (Mateus Vital); Gustavo. Técnico: Dyego Coelho.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 2×1 CORINTHIANS

Árbitro: Paulo Roberto Alves (PR)

Assistentes: Victor Hugo dos Santos (PR) e Rafael Trombeta (PR)

VAR: Elmo Alves Resende (GO)

Cartões amarelos: Patric, Maicon Bolt, Fábio Santos (CAM), Gustavo (COR)

GOLS: Cazares (ATL), aos 18 minutos do primeiro tempo, Janderson (COR), aos 19 minutos do primeiro tempo, e Fábio Santos (ATL), aos 28 minutos do segundo tempo.