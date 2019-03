Gabigol marca e Flamengo vence na estreia da Libertadores

Uma vitória importante não só pelos pontos, mas por todas as circunstâncias! O Flamengo subiu a mais de 3800 metros de altitude e arrancou os três pontos na estreia da Libertadores da América ao vencer o San José por 1 a 0 no Jesús Bermúdez, em Oruro, na Bolívia. Com o resultado, o time arranca bem e agora fará três partidas em casa, contra os demais times do grupo D.

O gol foi de Gabriel Barbosa, mas quem também brilhou foi o goleiro Diego Alves. Defesas espetaculares nos dois tempos, ignorando a história de altitude e voando na bola para garantir a rede limpa do Flamengo.

Rodrigo Caio também esteve muito seguro atrás, ganhando todas que disputou com a zaga adversária. Foi uma atuação de raça e conjunto, em condições muito inóspitas, que valeu a vitória e a tranquilidade de estrear bem na competição mais importante do continente.

O primeiro tempo foi um teste para o Flamengo. Se ambientar com o campo, com a altitude e com a temperatura baixa. O adversário se dedicada a jogar bolas altas e de longe, tentando surpreender Diego Alves, que fez duas boas defesas. Mais acostumado com as condições, o San José teve mais a posse de bola em campo e criou mais chances.

A melhor oportunidade rubro-negra foi através de Diego, em belo chute de fora da área aos nove minutos. Dez minutos depois, Arrascaeta achou Gabriel Barbosa na direita em boa condição. O atacante chutou, mas a bola subiu demais. O San José respondeu com chutes de longe e muita velocidade, mas parou em Diego Alves, que garantiu o empate na ida para o intervalo.

O segundo tempo teve outro ritmo em seu início. Arão e Everton Ribeiro, que entrou no intervalo no lugar de Arrascaeta, arriscaram de longe para testar o goleiro. Com a nova postura, o Flamengo apertou e o gol saiu. Aos 14, Bruno Henrique, o melhor em campo, achou Gabriel Barbosa livre e tocou na medida.

O camisa nove tirou o goleiro com estilo e correu para comemorar. Estava inaugurado o placar em Oruro. Com a vantagem, o Mais Querido tomou conta do jogo e teve mais chances de ampliar, mas esbarrou no goleiro boliviano.

Com toque de bola, não teve altitude que impedisse a vitória, que veio no apito final e marcou a estreia positiva da equipe na edição de 2019 da Libertadores. Agora é voltar a ficha para o Estadual, pois sábado tem clássico contra o Vasco da Gama, no Maracanã, às 19h.