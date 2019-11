Furacão faz valer mando de campo e complica vida do Bota

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O Athletico-PR fez valer sua força na Arena da Baixada e venceu o Botafogo por 1 a 0 neste domingo (17) – com gol de Thonny Anderson – pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, os paranaenses chegaram ao quinto lugar, já o Alvinegro voltou a ficar muito ameaçado de rebaixamento.

Estacionado nos 36 pontos, o Botafogo terminará a rodada a apenas um da zona e ainda pode ser ultrapassado pelo Cruzeiro, que enfrenta amanhã (18) o Avaí em Minas Gerais.

Por estar entre os seis primeiros e ser o atual campeão da Copa do Brasil, o Athletico-PR está abrindo mais uma vaga para a Copa Libertadores de 2020.

O Athletico-PR teve amplo domínio da partida, embora encontrasse dificuldades na saída de bola com os volantes, o que fez com que a ligação entre o meio de campo e o ataque ficasse prejudicada. Já o Botafogo não conseguia segurar a bola no ataque e a opção por um centroavante mais de área com Igor Cássio não surtiu o efeito desejado.

O gol do Athletico-PR saiu aos 13 minutos do segundo tempo, quando Rony fez boa jogada e rolou para Thonny Anderson. O atacante chutou meio triscado, mas a bola foi no canto direito do goleiro Diego Cavalieri, que chegou a tocá-la, mas não evitou o 1 a 0 para o time da casa.

ATHLETICO-PR

Léo; Madson, Léo Pereira, Thiago Heleno e Márcio Azevedo; Wellington e Camacho; Thonny Anderson (Erik) e Nikão; Marcelo Cirino (Vitinho) e Rony (Marco Ruben). Técnico: Eduardo Barros

BOTAFOGO

Diego Cavalieri; Fernando, Carli, Gabriel e Lucas Barros; João Paulo, Cícero; Alex Santana (Rhuan), Luiz Fernando (Marcos Vinícius) e Leo Valencia; Igor Cássio (Diego Souza). Técnico: Alberto Valentim

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 1 X 0 BOTAFOGO

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Auxiliares: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Thiago Heleno, Thonny Anderson, Robson Bambu, Márcio Azevedo (ATH); Joel Carli (BOT)

Gols: Thonny Anderson, aos 13 minutos do segundo tempo (ATH)