NA ARENA DA BAIXADA

Furacão bate o Fluminense e segue firme na luta pelo G6

foto: Divulgação/Fluminense

Em um duelo direto entre dois times que ainda sonham em entrar no G6 do Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense bateu o Fluminense por 3 a 1, de virada, na Arena da Baixada, e ganhou fôlego para alcançar seu objetivo. Com o resultado, o Furacão chegou aos 34 pontos, na oitava colocação. Já o Tricolor, com 31 pontos, caiu para a 11ª posição.

Depois de pressionar por todo o primeiro tempo, o Rubro-Negro tomou um banho de água fria, aos 46 minutos, quando nos acréscimos, Henrique Dourado aproveitou cruzamento para desviar para as redes e abrir o placar para o time carioca. Na segunda etapa, aos 11 minutos, cobrando falta, Gedoz deixou tudo igual. Aos 34 minutos, Ribamar decretou a virada. Jonathan fechou a contagem, aos 45 minutos.

Na próxima rodada, o Atlético Paranaense volta a campo no sábado, quando enfrenta o Santos, na Vila Belmiro. Já o Fluminense encara o Palmeiras, domingo, no Maracanã, no Rio de Janeiro.